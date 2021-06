Se billedserie Selvom undersøgelsen for GF Fonden viser, at blodet bruser på de danske stier, er det ikke den opfattelse hverken formand for Dansk Vandrelaug eller formand for Vordingborg Motions Cykelklub har. PR-foto

Nedlukningen har fået flere ud på stier og veje, men det kan skabe problemer...

Vordingborg - 04. juni 2021 kl. 08:01 Af cathrine Hasager Kontakt redaktionen

En ny undersøgelse, fortaget af YouGov for GF Fonden, viser, at coronapandemien har medvirket til øget trængsel på stierne i Danmark. Det gælder også i Region Sjælland, hvor mere end hver fjerde sydsjællænder har oplevet decideret vejvrede fra andre på stierne. Men billedet af en udbredt vejvrede genkender formand for Vordingborg Motions Cykelklub, Klaus Michael Jensen, ikke.

- Det er meget sjældent, at folk bliver sure på os, når vi kommer cyklende, siger han og tilføjer:

- Det er nok mest på de små veje, at der er en enkelt bil indimellem, der synes, at vi fylder for meget, og som lige laver en skarpt overhaling omkring os. Heller ikke landsformand for Dansk Vandrelaug, Steen Kobberø-Hansen, oplever de sure miner. Han fortæller, at det faktisk er ekstremt sjældent, at han oplever, at folk vifter langemanden efter hinanden.

- Mit indtryk generelt er, at folk er meget hensynsfulde og gode til at passe på hinanden, siger Steen Kobberø-Hansen.

Trængsel på stierne Mere end hver fjerde sydsjællænder har, ifølge undersøgelsen fra GF Fonden, oplevet situationer med egentlig vejvrede. 27 procent fortæller, at de selv jævnligt bliver vrede eller irriterede over situationer, hvor gående, motionister og cyklister skal vige for hinanden. 29 procent oplever jævnligt situationer, hvor andre bliver vrede. Men selvom der er langt imellem de sure opstød og tilråb ifølge Steen Kobberø-Hansen, anerkender han, at der er kommet mere trængsel på stierne. Kobberø-Hansen mener, at trængslen ligefrem er steget voldsomt.

- Jo flere der er, desto flere er der jo også til at blive sure, siger han. Også Klaus Michael Jensen oplever, at der er flere at cykle udenom på turene gennem skovene.

- Der er måske kommet lidt flere på stierne, men det er ikke sådan, at vi kæmper os igennem mængden på cykelturene, påpeger han. Undersøgelsen viser, at næsten 80 procent af sydsjællænderne går mindst én tur om ugen, og tæt ved halvdelen fortæller, at de går markant mere eller lidt mere end før coronapandemien og da nedlukningerne ramte Danmark.

Landsformand for Dansk Vandrelaug opfordrer

alle til at sprede glæde og overskud på stierne.

Hvem holder tilbage Tvivl om hvilken side man bør gå i, kan skabe forvirrende og potentielt farlige situationer. Undersøgelsen for GF Fonden viser, at næsten 43 procent af sydsjællænderne har oplevet enten forvirrende eller potentielt farlige situationer på skovstierne, fordi folk går, løber og cykler vilkårligt i både højre og venstre side. Skulle der opstå en konflikt på stierne, mener Steen Kobberø-Hansen, at det især skyldes tvivl om, hvilken side, der skal trækkes til.

- Der er en tendens til, at når man går på en cykelsti som fodgænger, så trækker man ind til højre. Hvis man går på en vej, så trækker man til venstre, siger Steen Kobberø-Hansen og tilføjer, at man på den måde kan komme til at træde ind foran hinanden, hvor der til tider kan ske uheld eller konflikter. Både Klaus Michael Jensen og Steen Kobberø-Hansen er enige i, at det er de mindste i trafikken, der skal holde tilbage for de større. Det betyder, at fodgængerne skal holde tilbage for cyklisterne, og cyklisterne skal holde tilbage for bilisterne.

- Vi skal alle sammen være her og huske at være opmærksomme på hinanden. Men fodgængere og bilister skal huske på, at vi ikke bare kan hoppe af cyklen som andre cyklister, da vi er klikket fast i pedalerne, siger Klaus Michael Jensen. Derfor opfordrer han fodgængere til at trække ind til siden, når der ringes med klokken, så alle kommer helskindet fra deres tur på de danske stier. Og det plejer ikke at være et problem at trække ind til siden, mener hverken Steen Kobberø-Hansen eller Klaus Michael Jensen, selvom der ifølge undersøgelsen er 35 procent af sydsjællænderne, som har oplevet, at en anden trafikant bevidst ikke vil vige til siden.

Ny teknologi hjælper Hvordan den gode energi bibeholdes på de danske stier, har Klaus Michael Jensen et bud på. Han opfordrer både folk på gåben og cykel til at hilse på hinanden og ønske hinanden en god tur, hvis vejene krydses. Og så er det en god idé at have udstyret i orden.

- Der er udviklet nogle baglygter med indbygget radar, så man på sin cykelcomputer får besked, når der kommer en bil bagfra, siger han. Sådan en baglygte med radar cykler Jensen selv med, og så tager han aldrig afsted på cyklen uden sin cykelhjelm.

Fakta Hvilken side skal du gå i?

Når du går på en vej uden fortov, eller hvor der er cyklister (eksempelvis en landevej), skal du gå i venstre side.

Hvis du går på en sti i naturen, er der ikke en regel om, hvilken side du skal gå i. Men Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at du altid går i venstre side.

Kilde: Rådet for Sikker Trafik - Vi skal jo også huske at passe på os selv, siger han. Netop at passe på sig selv, gør medlemmerne af Dansk Vandrelaug sig også i.

- Hvis vi går ture om vinteren i mørke, så sørger vi altid for at have lys på, så folk kan se os, siger Steen Kobberø-Hansen. Han opfordrer alle cyklister til at ringe med klokken, hvis de kommer susende forbi fodgængere.

- Hvis man går og snakker, kan det være svært at høre eller registrere, hvis der kommer nogle bagfra, siger han og håber på, at alle tager hensyn til hinanden på de danske stier.