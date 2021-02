Se billedserie Den store bakke i baggrunden er ét af de steder, man i efteråret såede naturfrø. I starten beskyttes området for kreaturerne, men det er meningen at disse på sigt skal kunne færdes frit i hele området. Foto: Mille Holst

Naturgenopretning på odden skrider frem

27. februar 2021

Det er et storstilet naturgenopretningsprojekt, der er sat i gang på Knudshoved Odde. Landbrugsjord bliver omdannet til natur med blomstrende overdrev, masser af vandhuller og plads til naturelskende besøgende.

Clima Bombina er navnet på det naturgenopretningsprojekt som Rosenfeldt gods og Vordingborg Kommune er i gang med på Knudshoved Odde sammen med Miljøstyrelsen og EU.

Kort sagt går projektet ud på at omlægge tidligere landbrugsjord til blomstrende overdrev og natur til gavn for dyrelivet og biodiversiteten på odden.

- Vi starter ude i den fjerne ende og bevæger os langsomt indad, fortæller Carsten Horup, der står for projektet for Vordingborg Kommune.

- Markerne bliver til natur og store blomsterenge, hvor der ikke er søer.

Han har netop afleveret og fået godkendt en midtvejsevaluering i EU, der således har sendt anden rate af sit tilskud af sted til Vordingborg projektet.

Det er blomstrende overdrev som dette, man

er i gang med at etablere flere af på Knudshoved Odde.

Foto: Carsten Horup, Vordingborg Kommune



Nye blomstrende overdrev I efteråret er nogle af de yderste store bakker på odden blevet sået til med naturfrø, der i forvejen er forekommende på odden.

- Vi har sået 32 hektar til med naturfrø, fortæller Carsten Horup.

Frøene kommer som sagt fra egnen, men det er kommunens folk, der har været i gang med at høste dem manuelt.

- Vi har høstet omkring 1.000 kilo naturfrø, siger Carsten Horup og fortæller, at det er helt nyt i Danmark, at man høster på denne måde. Derfor har det vakt bevågenhed ikke bare her i landet, men såmænd også i Tyskland og flere eksperter på området har kigget med over skulderen, for at få del i de erfaringer, man gør sig med at høste og så naturfrø på Knudshoved Odde.

Sammen med blomsterfrøene er også sået rug for at beskytte de små blomsterkim mod vinden det første år.

- Blomsterne skal lige have fat. Rugen vil være der i år, men vi høster den inden den sætter frø, fortæller Carsten Horup. Derefter er det meningen at overdrevene skal passe sig selv.

I øjeblikket er de hegnet ind, for at sikre at kreaturerne i området ikke går ind på de nysåede områder, men så snart de nye planter har fået fat - det tager et til to år ifølge Carsten Horup - så kommer dyrene igen til at gå frit på odden.

Horupan regner ikke med, at de nye overdrev vil blive et vildt blomsterflor allerede i år, for flere af planterne blomstrer først i år to, men de etårige planter vil kunne ses allerede til sommer. Blomsterne, der er blevet sået på oddens nye overdrev, er valgt fordi de er naturligt forekommende i området, fordi de er gode for sommerfugle og insekter og fordi de er seværdige for dem, der går tur i området. Det er blandt andet arter som Blåhat, Stor Knopurt og Hulkravet Kodriver.

Carsten Horup bemærker desuden, at man skal huske at odden er privatejet og det derfor ikke er tilladt at plukke blomster eller samle frø i området uden ejerens tilladelse.

Senere i år begynder man at harve et nyt areal på odden, for at komme uønsket vegetation til livs. Til efteråret bliver også dette areal sået til med blomster, der naturligt hører til i området.

Naturfrø blev i oktober måned sået på tidligere

landbrugsarealer på Knudshoved Odde. Om to år

skulle de gerne stå i fuldt flor som nye overdrev.

Foto: Carsten Horup, Vordingborg Kommune



40 nye vandhuller I løbet af 2021 skal der etableres en lang række nye vandhuller på odden til gavn for de mange paddearter og markfirben, der lever der. I alt er det planen, at der skal laves 40 vandhuller udover dem, der allerede findes. Et par kom faktisk til allerede i 2020 - helt uden at man gjorde noget særligt.

- Som et forsøg har vi slukket for to pumper, der dræner området. Med det samme fik vi så 4-5 nye søer, der har holdt vand hele sommeren, fortæller Carsten Horup. Søerne ligger tæt på Knudsskovgaard ved den sidste parkeringsplads på odden, og det er ret store søer, der er opstået. Ifølge carsten Horup skal der netop være forskel på størrelsen og dybden af de forskellige søer og vandhuller, man laver, for de forskellige dyrearter har forskellige behov. Nogle vandhuller skal også helst tørre ud om sommeren.

- Alt er godt, hvis der er variation, slår Carsten Horup fast.

De nye søer har allerede det første år tiltrukket en række fugle som viber, lappedykkere og gravænder og paddearter som grønbroget tudse, løvfrø og strandtudse er blevet observeret der.

Som sagt er det først i løbet af 2021 man for alvor går i gang med at etablere de mange nye vandhuller, og arbejdet starter med at dræn og brønde i området destrueres.

En af de nye søer, der er opstået efter at man

har stoppet en vandpumpe, der før drænede området.

Foto: Mille Holst



Fakta Clima Bombina er et naturprojekt med EU, Miljøstyrelsen, Vordingborg Kommune og Rosenfeldt gods som partnere.

EU finansierer cirka 60 procent af udgifterne, Miljøstyrelsen cirka 40 procent. Vordingborg Kommune bidrager symbolsk med 350.000 kroner ialt over fire år.

Projektet bliver færdigt 31. december 2023.

Rosenfeldt beholder jorden og får engangskompensation for ikke at kunne dyrke jorden. Til gengæld bliver der tinglyst en klausul om, at jorden skal henlægge som natur.

I 2020 begyndte man at etablere blomstrende overdrev.

I 2021 fortsættes arbejdet med at lave overdrev, men der skal også laves 40 nye vandhuller. Arbejdet hermed går i gang inden sommerferien.

Noget af det sidste, der bliver gjort er, at store natursten bliver lagt tilbage på de tidligere marker.

På parkeringspladsen ved Knudsskovgaard står et skilt, der informerer om hele projektet. Flere stier og bænke Det er meningen, at besøgende skal kunne komme helt tæt på nogle af de nye overdrev og vandhuller. Derfor bliver der etableret afmærkede grusstier på mange af de arealer, der tidligere har været dyrket.

- Vi vil gerne have, at folk holder sig til stierne, vi laver, men man får adgang til arealer, man ikke tidligere har haft adgang til, da der var landbrug, fortæller carsten Horup, der sørger for at stierne blandt andet kommer til at gå tæt forbi nogle af vandhullerne.

- Padder er ikke så sarte overfor trafik, bare du ikke træder på dem, siger Carsten Horup, der således ikke er nervøs for at padderne bliver forstyrret i de nye søer. Derfor bliver der også opstillet borde og bænke og et "forsamlingshus" med plancher, der informerer om området. Men det bliver noget af det allersidste, der bliver lavet.

Andre dyr kan have brug for mere fred, hvorfor der også vil være områder, man ikke må færdes i - for eksempel af hensyn til visse ynglende fugle.

De nye overdrev ligger lige tv. for vejen ud mod

Draget. Foto: Mille Holst



Minister vil vise frem Det er planen, at offentligheden løbende skal have mulighed for at følge med i udviklingen af naturgenopretningsprojektet på Knudshoved Odde. Således havde man planlagt et større arrangement i 2020, da projektet startede. Men coronasituationen gjorde, at man måtte droppe den store officielle åbning. Der kommer dog så snart det igen bliver muligt at samle folk i større gruppe, mulighed for at komme med på ture til området, lover carsten Horup, der også er overbevist om, at Miljøministeren har tænkt sig at vise projektet frem.

Det nye naturgenopretningsprojekt får flere nye

stier som besøgende kan benytte i området.

Illustration som den ses på skiltet ved parkeringspladsen

ved Knudsskovgaard. Foto: Mille Holst