Naturfredningsforening: Regionen bryder med EU-lovgivning

I Danmarks Naturfredningsforening undrer man sig over Region Sjællands måde at håndtere arealplejen på Oringepynten i Vordingborg. Blandt andet kritiserer man regionen for ikke at overholde EU-lovgivning på området. - Der er mange fine takter i Fonsecas planer for Oringe, og jeg har den dybeste respekt for at Region Sjællands virkeområde først og fremmest er sundhedsvæsen og ikke parkdrift, derfor forstår jeg godt at de har hyret en entreprenør. Problemet er desværre at entreprenøren ikke har udført sin opgave professionelt.