Naturfotos på plakaten

Af Lene c. Egeberg Naturfotografen Kim Boutrup, hvis billeder flere gange er blevet bragt i Sjællandske, har efterhånden fået mange mønboere til at følge med, når han fremviser nye eksempler fra hans oplevelser i naturen.

Derfor har han nu fået fremstillet et antal plakater med nogle af hans fotos sat op på en baggrund med et kort over Møn, og disse plakater kan dels købes hos Bog & Idé i Stege, dels via hans egen hjemmeside, www.byboutrup.dk