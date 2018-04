Se billedserie Foto: Nina Lise

Naturens kunst ses i Langebæk

Vordingborg - 26. april 2018 kl. 12:50 Af Nina Lise Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 2017 udgav Vordingborg Kommune kunstbogen »De smukkeste kyster«. Bogens billeder er skabt af kunstnergruppen Dane - danske kunstnere for natur og miljø. Frem til 28. juni kan et udvalg af værkerne ses i Langebæk Administrationsbygning, Østergårdstræde 1A, Langebæk, skriver Sjællandske torsdag.

- Vordingborg Kommune ønskede at formidle kommunens smukke kystnatur set gennem naturkunstnerens øjne. Derfor inviterede man en gruppe kunstnere til at male udvalgte naturområder i kommunen. Det blev til over 100 værker, fortæller Jane M. Andersen, formand for Kunstforeningen TOM-K, »Teknik Og Miljø Kunstforening«, der arrangerer udstillingen.

17. i rækken

Kunstnerne var samlet i syv dage i maj 2016, hvor de kom rundt i alle afkroge af kommunen. Et krav til kunstnerne er, at de kan sidde udenfor og tegne eller male. At tage et foto er for nemt.

- Når man sidder ude, har man kun én chance. På få timer kan skyggerne ændre et landskab fra lyst og solbeskinnet til mørkt og dystert. Med et kamera får man ikke fordybelsen. Det at kunne blive væk i noget - det er en stor ting, lød det dengang fra Preben Andersen fra Fredericia, der gennem mange år har været med til at forevige den danske natur gennem olie, akvarel, tusch og skulptur.

Kommunerne betaler kost og logi - til gengæld stiller kunstnerne sig selv og deres udstyr til rådighed. Hvert år ender det med en bog. »De smukkeste kyster« var den 17. i rækken. Året efter gik turen til Island.

Ude hele dagen

Dane blev grundlagt for over 20 år siden på en akvarelhøjskole på Møn. Mange af medlemmerne er i forvejen naturinteresserede, og disciplinen er høj. Deltagerne står tidligt op og er ude i naturen hele dagen. Efter et kort aftensmåltid besigtiges dagens arbejde og morgendagens opgaver fordeles, så motiverne ikke bliver ens.

»De smukkeste kyster« er på 98 sider med tekster af kommunens naturfolk og illustrationer af Dorthe Kudsk Harbo, Helge Larsen, Jens Bohr, Kirsten Røjle, Leif Madsen, Lise Pflug, Niels Knudsen, Niels Peter Andreasen, Ole Runge, Preben Andersen, Trine Theut, Ulf Løbner-Olesen og Westy Esbensen. Desuden medvirker to lokale gæstekunstnere, Henrik Dahl og Jette Jørgensen.

Udstillingen kan ses i forvaltningens åbningstid. Der er mulighed for at erhverve både bog og billeder.