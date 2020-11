En del af det gamle vandløb er renoveret med sten og grus for at forbedre naturforholdene.

Naturen får hjælpende hånd ved Skvatten

Genslyngning skal være med til at rense vandet og forhindre oversvømmelser.

På et område vest for Allerslev er Vordingborg Kommune ved at lægge sidste hånd på et af to nye vådområder, der skal fjerne kvælstof inden det når ud i Præstø Fjord, og som i sidste ende skal være med til at beskytte Præstø mod oversvømmelser.