Se billedserie Ivan ingemansen i sin private natur ved Kostræde Banker, hvor foderbræt og små damme giver liv.

Natur-forkæmper stopper efter 39 år

Vordingborg - 24. marts 2018 kl. 10:05 Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Parcelhuset på Liljevænget i Kostræde Banker er naturligvis bygget i naturmaterialer, træ, og selv om haven ikke er stor, så er den natur. Stedsegrønne buske giver gemmesteder, og små damme, der er underjordisk forbundne, så vandet ikke rådner, er levested for salamandre og frøer og giver fuglene mulighed for at skylle maden ned, når de har forlystet sig ved foderbrættet.

Det fortsætter, selv om Ivan Ingemansen netop er gået ud af bestyrelsen for den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening, hvor han har haft plads i 39 år, op til kommunalreformen som formand, senere som næstformand. Det skriver Sjællandske lørdag.

- Nu må andre tage over, jeg er alligevel blevet 75 år, fortæller Ivan Ingemansen, der stadig har naturlig energi i behold til både at være freelance naturguide på Avnø Naturcenter og fortsat vil have sin gang i både naturen, sin naturblog og sine skriverier i Sjællandskes lokalsektion og i tillægget Oplev.

- Da jeg gik på efterløn, traf jeg beslutningen om at bruge tid på at formidle naturen, siger Ivan Ingemansen, der fortæller om sine oplevelser for at lokke flere derud.

Selv er han opvokset ved Næstved med Herlufsholmskoven og Susåen som legeplads. Der blev hans livslange interesse for naturen grundlagt, og det er den, han gerne vil give videre.

- Børn i dag bruger kun en tredjedel af den tid i naturen, som børn gjorde i min barndom. Det er et stort problem, som projektet for den åbne skole kunne gøre noget ved. Men lærerne ved for lidt, til at de kan klare opgaven, mener Ivan Ingemansen, som også samarbejder med Hjerteforeningen om at få en anden aldersklasse til at bruge naturen.

Han ser tilbage på 39 års bestyrelsesarbejde, der begyndte i slutningen af 1970'erne, hvor aktive græsrødder tog magten i foreningen. Dengang var en af mærkesagerne en ny Storstrømsbro i stedet for at bygge Farøbroerne. Den kamp blev tabt, men mange andre er vundet og har givet sig udslag i mange naturprojekter og fredninger. Ikke mindst fredningen af Avnø.

Nu er flertallet i kommunalbestyrelsen skiftet fra borgerlige til rødgrønne, og det ser Ivan Ingemansen frem til.

- Danmark er et af de mest intensivt opdyrkede lande i verden med mindst natur tilbage. Det kan vi gøre noget ved, og et af de store lokale projekter er Borre Sømose-projektet. Vi kan genskabe et stort naturområde, hvis politikerne vil, og selv om det næppe bliver i min levetid, så vil jeg arbejde for det, siger Ivan Ingemansen, der fortsætter som menigt medlem i Danmarks Naturfredningsforening og vil deltage i bestyrelsesmøderne som suppleant - uden stemmeret.

Han fortsætter også sin næsten daglige gang i naturen, oftest bevæbnet med sit kamera, hvor han finder store oplevelser.

- Jeg sidder ikke stille, men går med øjnene åbne. Når jeg er ude i naturen, forsvinder alt det andet. Der stresser jeg af, siger Ivan Ingemansen, som blandt andet følger havørne og sæler lokalt, men også bruger ferierne på naturoplevelser. I de senere år især til Sydøstasien, hvor han sammen med hustruen Yvonne tager månedlange ophold.