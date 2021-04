Natteravnene foran rutebilstationen i Præstø på deres premieretur i oktober 2019. Siden er tilslutningen dalet. Privatfoto

Natteravnene vil nedlægge sig selv

Vordingborg - 14. april 2021 kl. 10:47

Torsdag 15. april klokken 19 holder Natteravnene i Præstø en ekstraordinær generalforsamling, hvor der kun er et enkelt punkt på dagsordenen: Nedlæggelsen af foreningen.

Det er ellers kun halvandet år siden, at foreningen så dagens lys. Det var længere tids uro ved især rutebilstationen, der satte gang i tankerne om en lokal afdeling af det tryghedsskabende korps af frivillige, der med deres gule jakker går gennem byens gader.

I starten var interessen stor, og det lykkedes hurtigt at hverve godt 30 medlemmer til foreningen. Siden er det dog ikke gået som håbet, fortæller næstformand Henrik Westergaard.

- Da først politiet fik taget hånd om problemerne ved rutebilstationen, faldt interessen for at være frivillig ret hurtigt, fortæller næstformanden.

- Det er brandærgerligt. Jeg synes jo stadigvæk, at der er brug for os i byen. Det er ikke kun ved rutebilstationen, der er brug for mere tryghed, men vi kan ikke tvinge folk til at gå ruterne, forklarer han.

- Men hvad så næste gang, der opstår problemer i byen? Skal vi så til at starte Natteravnene op igen? Det er et stort arbejde, tilføjer næstformanden.

Han mener, at coronaen godt kan have skyld i den voldsomt dalende interesse for at være natteravn i byen. Alle landets natteravne blev i lang periode anbefalet slet ikke at gå deres ruter på grund af pandemien.

Foreningens startede dog længe inden coronaen, understreger næstformanden.

- Vi startede med at gå to gange om ugen, men til sidst var vi nede på kun at gå en gang om måneden, og end ikke det kunne vi samle nok frivillige til, forklarer han og tilføjer, at foreningen sidst havde frivillige ude at gå sidste efterår.

Den ekstraordinære generalforsamling foregår på grund af forsamlingsloftet på onlineplatformen Zoom.