Natteravnene i Præstø, har gået deres sidste runde. (Privatfoto)

Natteravnene takker af

Vordingborg - 20. april 2021 kl. 18:45 Af cathrine Hasager Kontakt redaktionen

Det er slut for Natteravnene i Præstø. På en ekstraordinær generalforsamling, der tog form den 15. april, blev det nemlig besluttet, at foreningen skulle nedlægges. Og det er direkte brandærgerligt, hvis man spørger Henrik Westergaard, der var næstformand i den nu lukkede forening.

- Præstø er jo ikke en festby, men her handler det jo egentlig bare om, at der er nogle mennesker, som skaber tryghed for borgerne, siger han. Westergaard fortæller, at Natteravnene er lukket ned, da der ikke er nok frivillige til at gå aftenturene rundt i byen og holde øje med ballade og uro. Selvom foreningen, som blev etableret i august 2019, har forsøgt at få flere frivillige til, er interessen faldet så meget, så de nu lukker ned.

Balladen er der stadig Natteravnene i Præstø blev etableret, efter uroligheder i byen.

- Der var nogle unge, som brugte byen som deres legeplads, hvor de lavede hærværk og svinede byen til, fortæller Henrik Westergaard. Derfor blev der hurtigt skabt et hold med 33 frivillige, der marcherede gennem byen i aftentimerne for at holde øje med balladen. Men kort efter kom både kommune og politi på sagen.

- Politiet tog en snak med de unge, der lavede hærværk, fortæller Westergaard. Derfor blev problemet hurtig løst, hvoraf en stor del af de frivillige Natteravne derfor gik fra igen. Alligevel mener han, at det er ærgerligt, at Natteravnene nu ikke længere sørger for sikkerhed i byen. Han fortæller nemlig, at det især skabte stor sikkerhed for de ældre, også selvom, at der bliver begået hærværk i mindre grad end tidligere. Derfor har Henrik Westergaard samt resten af bestyrelsen i flere måneder forsøgt at få flere frivillige til igen.

- Vi har slået på jungletrommerne, men det er desværre ikke lykkes at tiltrække frivillige, siger han.

Efterspørgsel på nettet Der er mindre postyr og hærværk i Præstø end tidligere, men det betyder ikke, at behovet for tryghed er blevet mindre, mener Henrik Westergaard. Han fortæller, at han flere gange på Facebook har set opslag, hvor folk efterspørger Natteravnene, når der bliver begået hærværk eller bliver svinet efter udendørs fest ved Præstø Skole eller ved busstationen. Han forventer, at der i form af forårsvejret og at samfundet igen åbner mere op, bliver en større efterspørgsel på Natteravnene. Som Henrik Westergaard ofte oplever det, vil de unge i større grad nu færdes mere uden for og holde flere fester, især ved den lokale skole. Og det vil betyde mere svineri i området og mere utryghed. Alligevel regner Westergaard ikke med, at Natteravnene bliver etableret lige foreløbig, da det både kræver tid og initiativ fra lokale borgere, der vil være frivillige.