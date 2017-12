Nattelivet er vildt på Svinø

Hovedaktiviteten i markvildtlavet er en marktælling to gange om året, nemlig i april, inden afgrøderne bliver for høje, samt i september/oktober. Tællingerne foregår om natten, hvor man på en 12 kilometer lang strækning kører rundt på Svinølandet og med en projektør lyser rundt på markerne. Projektøren rækker 150 meter ud, det betyder at man kan tælle vildtet i en 300 meter zone langs vejen.

Øjnene lyser

Det første, man får øje på, når man lyser ud i landskabet, er dyrenes lysende øjne. Herefter gælder det så om at fastslå, hvad det er for et dyr. Selv inden for den 300 meter brede zone, er det jo ikke alt vildt, man ser. Man regner med, at man ser 60 procent af dyrene inden for zonen. Og da mange dyr jo ikke opholder sig langs vejen, kan man gange med fire til fem for at få det endelige antal dyr.