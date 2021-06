Bagmanden bag stor narkosag kan se frem til flere år bag tremmer. Arkivfoto

Narkohandler får nedsat dom: Klubhus dannede base for narkohandlere

Vordingborg - 18. juni 2021 kl. 13:47 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

26-årige Christian Holm Nielsen fik sidste år i byretten en sammenlagt dom på 12 år og 9 måneders fængsel for at sælge narkotika på Sydsjælland i 2019.

Den dom reducerede Østre Landsret i torsdags. Christian Holm Nielsen skal i stedet samlet 10 år i fængsel og betale 600.000 kroner, som er det anslåede udbytte for salget af narkotika.

- Min klient er tilfreds, men han havde gerne set sig frifundet eller straffet mildere. I lyset af det, han har erkendt, så er han meget tilfreds med resultatet, siger forsvarer Asser Gregersen til TV2 Øst.

Ingen skydevåben Sagen har tråde til Jungshoved IF's gamle klubhus, der dannede base for narkohandlere, og til salg af narkotika på en parkeringsplads i Vordingborg.

I byretten i Nykøbing Falster blev Christian Holm Hansen dømt for salg og besiddelse af i alt 86 kilo hash, 1,5 kg kokain og 1,4 kg amfetamin. Derudover blev han dømt for at eje to våben og forsøg på at anskaffe sig en pistol samt frihedsberøvelse, vold og afpresning af en mand, der skyldte ham penge.

Forholdene i forhold våbenbesiddelse blev han dog i landsretten frikendt for.

- Han blev dømt for den samme mængde narkotika, men han er blevet frifundet for de to skydevåben. Man fandt ikke, at anklagemyndigheden havde fremlagt tilstrækkeligt bevis, siger Asser Gregersen.

Christian Holm Hansen er efter dommen forsat varetægtsgængslet.

Mindre straf til rocker I sagen er Bandidos-rocker Bryan Anthony Moore også blevet dømt.

Han fik i byretten to år et halvt års fængsel for at have tævet manden, der skyldte penge.

I byretten fortalte anklager Skipper Falsted, at manden blev slået med en boltsaks og truet med at få klippet fingrene af. Bryan Moore fik dengang opholdsforbud mod at være i Vordingborg i Bandidos' klubhus. Den dom er nu nedsat til to års fængsel og opholdsforbuddet i Vordingborg er blevet ophævet.