Narkosagen startede med en razzia ved Jungshoved IF?s klubhus på Mislehøjvej i Jungshoved by. Nu er er en af de to hovedmænd dømt igen, og et af forholdene er 184 gram amfetamin. Foto: Lars Christensen

Narkodømt får ekstra dom - anker på stedet

Vordingborg - 01. oktober 2020 kl. 16:27 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Christian Holm Nielsen fra Vordingborg stod torsdag endnu engang over for en dommer i Retten i Nykøbing Falster.

Denne gang var han anklaget for et hav af bilkørsler med hash og kokain i blodet og uden kørekort.

Flere af bilerne, som han blev snuppet med på Brovejen og på Mønsvej i Vordingborg samt på H. Brodthagensvej i Nykøbing Fl., havde han stjålet.

Herudover var der en tiltale for vold mod en kvinde, besiddelse af 184 gram amfetamin og en kniv. Det sidste kunne dog ikke bevises, så det slap han for.

- Han fik et år og ni måneders fængsel. Jeg påstod minimum to år, og forsvareren ville have under et år, siger anklager ved Sydsjællands og Lolland Falsters Politi Morten Hvergel.

På forhånd havde anklageren ikke regnet med, at amfetaminen ville give ekstra fængselsstraf, fordi 26-årige Christian Holm Nielsen blev idømt 11 års fængsel 4. september for at være hjernen i en narkoring. Men da han har anket dommen kan den store mængde amfetamin, kokain og hash, som han blev dømt for dengang ikke regnes sammen med de »nye« 184 gram.

- Dommeren sagde ikke, hvilke forhold, der gav hvor høje straffe, men jeg vil tro, at amfetaminen gav cirka et år. De mange tilfælde af kørsel med hash i blodet talte også op, mener anklageren.

Vold mod kvinde

Når det kommer til volden, havde Morten Hvergel ønsket 50-60 dages fængsel.

Historien om det er, at den nu dømte mødte en bekendt ved Netto på Bryggervangen 11. juni sidste år. De to kom op at skændes, og bølgerne begyndte at gå højt.

Den bekendtes kæreste, som er midt i tyverne, var også til stede, og hun lagde sig imellem de to. Det gik ikke så godt, for Christian Holm Nielsen skubbede hende ind i en busk. Bagefter kastede han hende til jorden og sparkede hende i hovedet.

Det erkendte Christian Holm Nielsen i retten; han var dog i tvivl, om sparket ramte kvinden på skulderen.

Kvinden vidnede i retten.

Det sidste punkt ud af anklageskriftets 66 forhold handler om amfetamin.

Stof til videresalg

Christian Holm Nielsen var 7. august til stede hos en anden person på dennes adresse i Nykøbing Falster. Politiet har konstateret, at der også var 184 gram amfetamin til videresalg på beboelsen.

Beboeren er tidligere dømt for det forhold, men Christian Holm Nielsen bliver også dømt for det, for hans dna er fundet på en af poserne.

Christian Holm Nielsen ankede dommen på stedet.

Anke

- Han ankede forholdet om amfetamin til frifindelse og hele dommen til formildelse, siger Morten Hvergel.

Bliver han dømt for det hele i landsretten samtidig med de 11 års fængsel, vil han sandsynligvis få rabat, når de 184 gram amfetamin bliver lagt oven i det øvrige.

Christian Holm Nielsen blev 4. september dømt 11 års fængsel for at have videreoverdraget i alt 71 kilo hash, 1,1 kilo kokain og 900 gram amfetamin fra april til november sidste år. Han erkendte 30 kilo hash, 200 gram kokain og 100 gram amfetamin, og på det grundlag forsøgte hans forsvarer at få straffen ned. Det gik ikke, men dommen blev anket til landsretten på stedet.

Dømt for narko og vold

Den anden hovedmand Lasse Johnsen fik rabat og to år færre, fordi han tilstod og samarbejdede med politiet, efter at han, Christian Holm Nielsen og Bryan Moore blev taget på fersk gerning ved en razzia i Jungshoved IF's gamle klubhus 25. nov. 2019.

Volden omhandler en episode 5. november 2019, hvor en narkosælger blev fragtet til en adresse på Københavnsvej og mishandlet i en grad, at anklageren kaldte det tortur. Det foregik med en totemschläger, en strømpistol og en boltsaks.

Retten fastslog, at Bryan Moore var den aktive part i voldsscenariet, mens Lasse Johnsen også deltog. Men den mente også, at Christian Holm Nielsen var ham, der udstedte ordren om, at sælgeren med øgenavnet »negeren« skulle mishandles og tvinges til at betale en dummebøde på 40.000 kr.

- Særligt forhold seks trækker strafudmålingen, sagde dommer Thomas Faarup dengang om, hvorfor Christian Holm Nielsens dom blev så hård. Forhold seks omhandler negerens ublide behandling.

Udstedte ordren

Hele sagen rullede, da Lasse Johnsen, Christian Holm Nielsen og Bryan Moore blev taget på fersk gerning ved en razzia i Jungshoved IF's gamle klubhus 25. nov. 2019.

