Narkohandlen foregik åbenlyst på TVØsts parkeringsplads og på Kuskevej. Begge steder ligger tæt på flere skoler. Tv-stationen filmede handlen med stoffer og publicerede billederne.

Narkobagmand vil frikendes i landsretten

Vordingborg - 31. maj 2021

Den nu 26-årige Christian Holm Nielsen fra Vordingborg, der 4. september 2020 blev idømt 11 års fængsel i den såkaldte Jungshoved IF-sag for at have videreoverdraget i alt 71 kilo hash, 1,1 kilo kokain og 900 gram amfetamin, vil frikendes.

Derfor ankede han sagen på stedet, og mandag begyndte en ny runde ved Østre Landsrets afdeling i Slotsgade i Nykøbing Falster.

Nielsen blev dømt som hovedmanden i den store sag, mens hans kompagnon Lasse Johnsen fik ni års fængsel. Hans mildere dom skyldes, at han samarbejdede med politiet.

Han fortalte dog ikke alt. Den fortælling, som bagmændene orkestrerede, hed, at Lasse Johnsen var ene og alene om organiseringen, men den troede hverken politi eller anklagemyndighed på, og herefter blev Christian Holm Nielsen idømt 11 år.

Undervejs forsøgte Nielsens forsvarer Kim Bagge at få retten til at dømme hans klient for meget mindre, nemlig 30 kilo hash, 200 gram kokain og 100 gram amfetamin solgt fra april til november 2019. På det grundlag forsøgte han at få straffen ned.

Brutal vold

Nielsen har en kammerat, der er Bandidosrocker. Han hedder Bryan Antony Moore og er blevet 33 år. I samme ombæring i Retten i Nykøbing Falster fik han to et halvt års fængsel.

Moore sørgede for at afstraffe de små fisk, når de ikke betalte deres regninger eller var for længe om det.

Da regnskabets time oprandt, var det særlig en enkelt voldshandling, der påkaldte sig opmærksomhed og fik straf-taxameteret til at banke deropad.

Volden omhandler en episode 5. november 2019, hvor en narkosælger blev fragtet til en adresse på Københavnsvej og mishandlet i en grad, at anklageren kaldte det tortur. Det foregik med en totemschläger, en strømpistol og en boltsaks.

Udstedte ordren

Retten fastslog, at Bryan Moore var den aktive part i voldsscenariet, mens Lasse Johnsen også deltog. Men den mente også, at Christian Holm Nielsen var ham, der udstedte ordren om, at sælgeren med øgenavnet »negeren« skulle mishandles og tvinges til at betale en dummebøde på 40.000 kr.

- Særligt forhold seks trækker strafudmålingen sagde dommer Thomas Faarup i byretten om, hvorfor Christian Holm Nielsens dom blev så hård. Forhold seks omhandler negerens ublide behandling.

Bryan Moores forsvarer Martin Cumberland ankede også dommen for sin klient øjeblikkeligt. Flere vidner har sagt, at Moore ikke havde noget med afstraffelsen at gøre. Det var Lasse Johnsen, og Bryan Moore kom ind og standsede volden. Men det mente retten så ikke.

Derfor sidder Bryan Anthony Moore endnu engang ved Holm Nielsens side kun med en forsvarer imellem sig i de op til ti retsdage skarpt flankeret af bevæbnet politi.

I landsretten har Bryan Moore beholdt sin forsvarer, Martin Cumberland, mens Christian Holm Nielsen har fået Asser Lyngs Gregersen. Det bliver ikke Skipper Pelle Falsled, der skal forsøge at gentage successen med at få de to dømt, men derimod anklager ved Statsadvokaten Lotte Mie Nielsen.

Dommen bliver ifølge Peter Emil Nielsen fra Østre Landsret sandsynligvis afsagt 18. juni og ikke 22. juni som først meldt ud.