Næste ledige klippetid er i juni ...

Pas er adgangsbilletten

En betingelse for at man blive klippet, tatoveret, masseret og få adgang til andre af de genåbnede liberale erhverv er et gyldigt coronpas. Det er et digitalt bevis på, at man enten har haft corona og har antistoffer i kroppen, at man er færdigvaccineret, eller at man har en negativ coronatest - enten lyntest (vatpind i næsen) eller PCR-test (vatpind i halsen), der er mindre end 72 timer gammel.

De erhvervsdrivende, som avisen har talt med, beretter, at det ikke er noget problem. Kunderne er hurtige til at trykke sundhed.dk med coronapasset frem på mobiltelefonen. Andre kommer med et stykke papir, hvor de har printet coronapasset. Massør Thilde Toft fra Toftium Massageterapi og Sportsklinik oplevede dog, at en kunde troppede op uden et gyldigt coronapas.

- Vedkommende var ikke blevet testet, og så var der ikke andet at gøre end at afvise. Det skal jeg, fortæller Thilde Toft med henvisning til, at der vanker bøder, hvis hun lukker øjnene og siger pyt. Små erhvervsdrivende kan få en bøde på 3000 kroner, hvis de ikke efterlever reglerne. For mellemstore virksomheder er prisen i førstegangstilfælde 6000, mens bøden for store virksomheder er 12.000 kroner. Der var dog masser af andre kunder, som havde et gyldigt coronapas, så Thilde Toft var i sving hele dagen med at massere ømme muskler.

- Det er bare fedt at være i gang i gang, lyder det et stort smil fra Thilde Toft.