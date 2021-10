Næste byggeetape er i gang

Se billedserie Rikke Andersen, direktør i JA Huse i Præstø, glæder sig over, at de første seks af i alt 86 boliger på Bygaden og Munkevænget nu er ved at blive bygget på Antonibakken. Fotos: Mille Holst

Vordingborg - 13. oktober 2021 kl. 16:03 Af Mille Holst Kontakt redaktionen

Endnu et boligkvarter på Antonibakken er ved at blive bygget. Det er JA Huse, som også ejer Bygaden, der er ved at opføre de første huse. På fredag er der officiel indvielse af byggeprojektet.

JA Huse ApS i Præstø er i fuld gang med at opføre de første seks af i alt 86 boliger på henholdsvis Munkevænget og Bygaden på Antonibakken. Under ét kaldes husene for Bakkehusene.

Virksomheden har opkøbt grundene på de to veje og har for nylig lavet fundamentet til de første seks rækkehuse.

- Vi håber, de står klar til april, fortæller direktør i JA Huse, Rikke Aagaard Andersen. Hun regner med i første omgang at leje boligerne ud, men vil ikke afvise, at man på sigt vil kunne købe dem.

- Det kan sagtens være, der på sigt kommer noget salg. Vi ser, hvordan efterspørgslen er, siger hun og forventer, at det vil tage fem år at få bygget samtlige boliger. Samtidig oplyser hun, at afhængigt af efterspørgslen kan det godt tænkes, at antallet af boliger ændrer sig undervejs i byggeprojektet.

Officiel åbning På fredag den 15. oktober klokken 13-15 er der officiel åbning af det nye byggeri på Munkevænget, og her vil borgmester Mikael Smed (S) deltage.

Denne dag bliver også første dag, hvor interesserede kan skrive sig på en venteliste til de nye boliger, der er på vej.

Til åbningen vil man også kunne høre nærmere om, hvordan husene kommer til at se ud og hvilke materialer, der bliver brugt.

- Vi kommer til at bygge i halvandet og to plan. Boliger på 86 kvadratmeter bliver i to plan og boliger på 114 kvadratmeter bliver i halvandet plan, fortæller Rikke Andersen og fortsætter:

- Vi tager udgangspunkt i lokalplanen, hvor Bygaden skal afspejle hovedgaden i Præstø.

Lokalplanen sætter desuden nogle begrænsninger i valget af materialer. På den måde har politikerne sikret sig, at der bliver et nogenlunde ensartet udseende på Antonibakken.

- Farver og design læner sig op ad hinanden, men det bliver forskelligt i udtrykket, mener Rikke Andersen, der byder lidt forskellighed velkomment.

- Det skal være stilfuldt, men hvis det bliver for ens, bliver det også for kedeligt, siger hun og oplyser, at JA Huse kommer til at bygge i to forskellige mursten med træbeklædning som afveksling samt tegltage.

- Og så er det det første byggeprojekt i Vordingborg Kommune med LAR-anlæg, siger Rikke Andersen og forklarer at det er et afvandingsanlæg, hvor regnvandet ledes til åbne grøfter og kanaler og herfra videre til vandbassiner på området.

Byggeprojektet på Munkevænget og Bygaden er planlagt sådan, at håndværkerne gerne skulle kunne gå direkte videre til at støbe fundamenter til de næste huse, når de første seks står færdige i april.

- det er første gang, vi er i jorden med sådan et stort projekt, så det er med sommerfugle i maven, siger Rikke Andersen, der dog tror på at boligerne vil blive revet væk.

- Vi har allerede folk, der har henvendt sig og er interesserede, og jeg bor også selv i Præstø og synes jo, at Præstø kan noget særligt. Her er mange frivillige kræfter, et godt havnemiljø, masser af fritidsaktiviteter og det er en attraktiv købmandsby. jeg tænker godt, vi kan tiltrække nogen nye, slutter hun.