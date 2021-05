Se billedserie Regionsrådsformand Heino Knudsen klippede snoren til den nye nærkllinik, der er den tredje, som regionen åbner. Bag ham ser borgmester Mikael Smed (til venstre) og Jens Ravn, formand for regionens Praksisplanudvalg , til med klapsalver. Foto: Lene C. Egeberg

Send til din ven. X Artiklen: Nærklinik indviet med mundbind og mikrofon Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nærklinik indviet med mundbind og mikrofon

Vordingborg - 05. maj 2021 kl. 15:25 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Mange læger har allerede lukket for tilgang. Hvad så her, bliver der også lukket lige om lidt?

Sådan lød et af spørgsmålene, da Region Sjælland onsdag eftermiddag indviede den nye nærklinik i Stege, som regionen selv skal drive, og som Monica Robertsson er ansat på som praktiserende læge foreløbig indtil årets udgang. Klinikken, som er den tredje nærklinik oprettet af Region Sjælland efter tilladelse fra Sundhedsministeriet, er beliggende i Sundhedscenter Stege, hvor E. Olafsson indtil for nylig havde klinik, og den er en af regionens tiltag for at sikre borgernes adgang til det nære sundhedsvæsen og flere valgmuligheder, end der ellers ville være, efterhånden som flere og flere læger går på pension uden at kunne sælge deres praksis.

Det var Venstres Jens Ravn, selv bosat på Møn og formand for regionens Praksisplanudvalg, der besvarede spørgsmålet med noget, der kom meget tæt på et lodret nej. En klokkeklar garanti kunne han dog ikke give, men det var tæt på:

- Vi har lokaler her, hvor der er gode muligheder for at udvide med læger og yderligere personale, så jeg kan som udgangspunkt ikke se, at der behøver at være nogen øvre grænse for, hvor mange patienter man kan tage ind, sagde han.

Spørgsmål og svar foregik digitalt ved den livestreamede indvielse, for af covid 19-årsager var indvielsen kun for en ganske lille kreds, men til gengæld kunne borgerne altså følge med via computerskærmen, og havde også på forhånd kunne indsende spørgsmål.

De blev så besvaret af Jens Ravn, regionsrådsformand Heino Knudsen (S) eller borgmester Mikael Smed (S), og de tre herrer havde stort set kun positive ting at sige til borgerne. Dog lagde de ikke skjul på, at initiativet med nærklinikker ikke i sig selv er nok til at udrydde lægemanglen i regionen - men den er et skridt på vejen, og en del af et større puslespil for at tiltrække nye læger til området.

De tre fik også, med Heino Knudsen i front, lejlighed til at sige et par bevingede ord.

- Den nære folkesundhed skal være tæt på borgeren, og det er noget, vi har arbejdet meget med på tværs af partierne i denne periode. Nogle steder i vores region er der langt til naboen. Vi bor spredt, men det skal ikke gå ud over vores sundhedsydelser, sagde regionsrådsformanden blandt andet.

Parterne fik også takket hinanden for godt samarbejde mellem regionen og kommunen, som stiller lokalerne i Sundhedscentret til rådighed.

- Det er en god løsning, der sikrer stabil lægedækning i Stege, som jo kan dække det meste af Møn. Afstand er en faktor, og vi ønsker ikke, at nogen fravælger deres sundhed, fordi der er for langt derhen, sagde borgmester Mikael Smed.

Netop placeringen i Sundhedscentret, som i forvejen huser adskillige andre sundhedstilbud - både kommunale og regionale - blev fremhævet flere gange.

- Det giver god mening at åbne nærklinikken i et hus, hvor der i forvejen er adgang til mange andre ydelser, sagde Jens Ravn inden forsamlingen gik over til borgernes spørgsmål, og nærklinikken offficielt var indviet.