Hestehavevej 51 går fra vejen helt ned til stranden. Keld Nørreslets hus er planlagt tæt på vejen og 36 meter fra kysten uden for strandbeskyttelseslinjen. Foto: Claus Vilhelmsen

Nabostrid om ubebygget grund fortsatte i byretten

Havde Vordingborg Kommune ret til at give landzonetilladelse til Keld Theen Nørreslet, der ønsker at bygge et hus på Hestehavevej 51 i Præstø?

Planklagenævnet mener, at kommunen gik for vidt og gav afslag, da genboere klagede, men onsdag blev sagen taget et skridt videre, da Nørreslet slæbte nævnet i byretten.