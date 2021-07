Helle Hansen og hendes mand, Poul, bor klods op af Stensved Sten og Grus på Kobbelvej i Stege og mener, der uundgåeligt vil komme endnu mere støj og svineri fra ejendommen, hvis der gives tilladelse til et betonværk på grunden. Foto: Lene C. Egeberg

Naboprotest over betonværk

24. juli 2021

Peter Halkvist, direktør for Stensved Sten & Grus, har ikke på noget tidspunkt lagt skjul på sine planer for Kobbelvej 52 i Stege, som virksomheden købte af Vordingborg Kommune i 2019: Her skal der være et betonværk med tilhørende hal, kontorbygning og silo.

Men planen rykker nu tættere på, da et lokalplanforslag for tiden er i høring, og det vækker dyb bekymring hos nogle af naboerne, som derfor vil gøre indsigelse overfor planen.

Det er ikke første gang, Sjællandske beskriver den konflikt, der er mellem Stensved Sten & Grus og de pågældende naboer, for støv, larm og lugt fra virksomhedens ejendom på Kobbelvej har været en torn i øjet på især de nærmeste naboer, Helle og Poul Hansen fra Kobbelvej 52, siden virksomheden gjorde sit indtog på adressen.

Det førte blandt andet til klager over, at virksomheden har brudt flere miljøregler, dels ved at aflede overfladevand til den offentlige kloak, dels ved at flytte jord fra ejendommen uden først at anmelde det, som loven kræver.

Og intet tyder altså på, at forholdet mellem parterne står til en forbedring. Tværtimod frygter både Stege Fjernvarme og Helle og Poul Hansen, at problemerne kun bliver værre, hvis den foreslåede lokalplan bliver vedtaget.

Planen vil nemlig, hvis den går igennem som foreslået, give Stensved Sten & Grus lov til at opføre betonværket, som ikke mindst vil være synligt i kraft af en 15 meter høj silo, og betonværket i sig selv vil formodentlig føre til endnu mere støv og larm fra virksomheden.

Ejendommen bliver i dag anvendt som en art materialeplads for Stensved Sten & Grus, og arealet har det særkende, at det faktisk ikke er omfattet af nogen lokalplan. Det var det tidligere, da det hørte under samme lokalplan, som gælder for Stege Fjernvarme, dengang fordi det var på tale, at fjernvarmeselskabet skulle købe grunden. Men da man ikke ønskede at gøre det alligevel, blev grunden taget ud af lokalplanen og har siden ligget stort set ureguleret hen.

Det har med naboernes øjne også medført en række uhensigtsmæssigheder i form af mangelfuld beplantning, men her og nu går deres bekymring altså primært på udsigten til, at der bliver etableret et egentligt betonværk på grunden.

- Jeg forstår slet ikke, at det kan komme på tale. Man må ikke lave industri i området, som støjer og sviner. Det svarer til, at de må larme det halve af en græsslåmaskine. Hvordan skal det overhovedet kunne lade sig gøre med sådan en virksomhed, spørger Helle Hansen.

Tilbage i 2013 fik hun og hendes mand afværget, at kommunen udlagde området til et biogasanlæg med henvisning til, at et sådan ikke må placeres klods op af en ejendom, der som deres er blandet bolig og erhverv.

Siden havde de ingen anke mod, at Stege Fjernvarme opførte sine solpaneler på ejendommen ved siden af Kobbelvej 52 - men betonværket er altså lige voldsomt nok.

- Vi bor her, vi har vores privatbolig her, og vi vil gerne kunne være her, siger Helle Hansen.

Stege Fjernvarme har også tidligere udtrykt bekymring over udsigten til betonværket, og den bekymring gentager man nu i høringsfasen. Det sker med henvisning til fjernvarmeværkets solfangeranlæg:

- Vi frygter en øget risiko for forurening med støvpartikler - et sådant støvlag vil nedsætte effektiviteten betydeligt, og vil resultere i at solfangerne jævnligt skal rengøres, hvilket i sidste ende kan komme til at gå ud over vore godt 1300 husstande, hedder det blandt andet i høringssvaret.

Bekymringen går dog ikke kun på de aktuelle forhold, men også på fremtiden. Stege Fjernvarme anser det nemlig for sandsynligt, at man indenfor en årrække gerne vil udvide sit solfangeranlæg, og her vil det komme i vejen, hvis der står en 15 meter høj silo og skygger.

- Det er ikke et aktuelt projekt, vi har her og nu. Vi ser nogle år frem i tiden, men det er noget, vi er begyndt at tale om. Vores nuværende anlæg består af paneler, som vi bruger til at opvarme vandet. Det, vi taler om fremover, vil være celler til at producere elektricitet, siger Jan Hansen, formand for Stege Fjernvarme.

Det er ellers på grund af fjernvarmen selv, at forvaltningen i kommunen har set en indgang til, at Stensved Sten & Grus måske kan få tilladelse til den 15 meter høje silo i et område, hvor der ellers kun må bygges i otte en halv meters højde. Den bestemmelse gælder nemlig ikke for fjernvarmeværket, der i sin lokalplan har tilladelse til siloer op til 21 meter - og faktisk 22 meter med en dispensation.

Det er i øvrigt ikke kun, fjernvarmeværket og Helle og Poul Hansen, der vil protestere over betonværket. Det vil også en genbo, Thomas Sig Jensen, der bor på Hasselvej 10 og kun har en åben mark mellem sit hus og Kobbelvej 52. Derfor frygter han blandt andet, at støj og larm også vil blive ført over til hans ejendom, når vinden vender den vej, men hans indsigelse er ligeså meget af princielle årsager.

- Der har været så meget med ulovlig pumpning af overfladevand og jordflytning, at det mener jeg ikke, man bare kan slå en streg over nu, og give tilladelse til et betonværk, siger Thomas Sig Jensen.

Lokalplanforslaget og det tilhørende forslag til kommuneplantillæg er i høring frem til den 16. august. Sagen kan derfor tidligst forventes at gå videre til behandling i udvalget for teknik og miljø på dets møde i september.

Sjællandske har forsøgt at indhente en kommentar fra Peter Halkvist, men han oplyser blot, at han på nuværende tidspunkt ikke ønsker at udtale sig om den igangværende lokalplanproces.