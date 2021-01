Se billedserie Der er gang i byggeriet af biogasanlægget allerede. Byggeriet gik i gang i december 2020. Foto: J.C. Borre Larsen

Naboer til biogasanlæg får nyt håb efter kendelse fra nævn

Vordingborg - 31. januar 2021 kl. 15:15 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Det omstridte biogasanlæg, der er projekteret på en mark ved Køng, er løbet ind i vanskeligheder.

Vordingborg Kommune gav i juni 2019 Nature Energy en miljøgodkendelse, så firmaet kan bygge og drive anlægget. Men efterfølgende klagede naboerne, og fredag kom så svaret fra Miljø- og Fødevareklagenævnet: Dumpet.

Nævnet har taget stilling til den forventede støj fra anlægget og til lugten, der vil komme til at genere naboerne.

- De, som har lavet miljøgodkendelsen i kommunen, har bare sjusset sig frem til, hvor meget det kommer til at lugte, kommenterer talsmand for klagerne Helle Pia Nielsen.

Lugt fra planlageret

Nævnet formulerer det på denne måde: »Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at det er en væsentlig mangel ved afgørelsen, at Vordingborg Kommune ikke i tilstrækkeligt omfang har sikret sig, at omgivelserne ikke udsættes for væsentlige luftgener fra planlageret«.

Og det er netop planlageret, der er om drejningspunktet. Ekskrementer fra dyr kommer ind i lukkede tankvogne, så det burde være problemfrit, men det er værre med industrielt affald. Som nævnet skriver i sin afgørelse:

Helle Pia Nielsen er glad og overrasket over sejren,

men forventer ikke, at biogasanlægget dermed

bliver opgivet. Foto: J.C. Borre Larsen



»Nævnet har desuden lagt vægt på, at industrielt plantebaseret biomasseaffald hurtigt kan gå i forrådnelse og give anledning til lugtgener i omgivelserne, hvis affaldet ikke er tørret ved modtagelsen.«

Ifølge Helle Pia Nielsen findes der ikke så stort et planlager noget sted i Danmark. I Køng bliver det bl.a restprodukter efter kartofler og ølproduktion, der ryger ned i anlægget.

- Det er ikke 100 procent tørt og vil komme til at rådne, mener Helle Pia Nielsen, og nævnet giver hende ret.

Støj

De indsendte tal for den forventede støj tror nævnet heller ikke på. Der går nemlig en stor gasledning gennem biogasanlæggets område, og da der ikke må plantes i en bredde på 15 meter fra ledningen - selvom den er gravet ned - kommer der et 15 meter stort hul i den planlagte støjvold.

- Der må gerne asfalteres oven på ledningen, men der er en servitut om, at der ikke må plantes. Og da Nature Energy har planlagt at plante træer oven på volden, må firmaet lade et 15 meter bredt hul være der, forklarer Helle Pia Nielsen.

I kommunens miljøgodkendelse står der intet om, hvor stort hullet i støjvolden er, og hvor det er placeret. Det slår nævnet ned på og mener det »ikke er sandsynliggjort, at virksomheden kan overholde de fastsatte støjgrænser særligt i natperioden, hvilket er en væsentlig mangel ved afgørelsen«.

Yderligere belysning

Sagen er med nævnets afgørelse sendt tilbage til Vordingborg Kommune. Kommunen skal belyse den støjmæssige effekt af hullet i støjvolden, og det skal sandsynliggøres, at støjgrænserne overholdes i alle beregningspunkter.

Med hensyn til lugten siger nævnet, at kommunen skal sikre, at affaldstyperne i planlageret ikke giver anledning til væsentlige luftgener i omgivelserne ved ankomst, i løbet af opbevaringstiden og ved kørsel fra planlageret.

Nyt håb

For naboerne til biogasanlægget kom afgørelsen fra Miljø- og fødevareklagenævnet som en overraskelse efter halvandet år. Og som en sejr, selvom de ikke regner med, at hverken kommunen eller Nature Energy nu bare giver op.

- Det bliver en lang, sej kamp. Det ser ud til, at kommunen bare vil lappe på det, mener Helle Pia Nielsen, talsmand for gruppen af klagere.

Borgmester Mikael Smed (S) siger til TV2 Øst, at afgørelsen ikke er »en umiddelbar stopklods, men det betyder, der er nogle ting, der skal undersøges ordentligt og helt til bunds i forbindelse med miljøgodkendelsen«.

Han mener også, at afgørelsen kan afstedkomme nye, yderligere vilkår for virksomhedens drift, men han forventer dog ikke, at den står i vejen for, at biogasanlægget bliver en realitet.

Nature Energy fortsætter da også med at bygge på ryggen af tillægget til kommuneplanen og lokalplanen. Miljøgodkendelsen bliver først vigtig, når det første affald ruller ind til anlægget.

Sagen kører videre

Helle Pia Nielsen er spændt på at se den nye miljøgodkendelse, som kommunen skal strikke sammen.

- Hvordan vil de holde sig inden for Miljøstyrelsens støjgrænser, når der er et 15 meter bredt hul i volden? Og hvordan vil de afgrænse lugten, spørger hun.

Når forvaltningen har udfærdiget en ny godkendelse, skal den igennem Udvalget for Klima og Miljø, og derefter skal den sandsynligvis op i Kommunalbestyrelsen igen.

- Så skal den i høring i otte uger en gang til, og hvis vi ikke mener, sagen til den tid er ordentligt belyst, kan vi klage igen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det kan der gå lang tid med, konstaterer Helle Pia Nielsen tørt.

Og hvem ved, om nævnet godtager den nye miljøgodkendelse?

