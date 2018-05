Naboer siger nej til 37 hektar solceller

- Det bliver absolut ikke pænt at se på og vil ødelægge den flotte landbrugsnatur, skriver de. Derudover argumenterer de for, at et solcelleanlæg vil forværre værdien af deres boliger, samt at et fem meter højt hegn vil ødelægge landbrugsjorden på grund af skygger. Og så er der genskinnet, der vil gøre det ubehageligt at opholde sig såvel inden- som udendørs.