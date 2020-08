Se billedserie Store solcelleanlæg er på vej flere steder i Vordingborg Kommune, men nu møder et projekt modstand hos naboerne.Illustration: Vordingborg Kommune

Naboer raser over udsigt til solceller

Vordingborg - 26. august 2020

55 hektar med særligt høje solceller. Det er planen for området i den nordlige del af Barmosen.

Onsdag skal politikerne tage endeligt stilling til solcelleprojektet på kommunalbestyrelsesmødet. Hos de nærmeste naboer håber man dog, at politikerne vil stemme nej til projektet.

- Det kan ikke være rigtig, at man vælger at brug så storslået natur til solceller. Der må være andre steder, der er mere oplagte, lyder det fra Hans-Christian Nielsen fra Sønderskovvej 34. Sammen med de andre husejere på Sønderskovvej har han forsøgt at råbe politikerne op.

Hans hus ligger 275 meter fra det kommende solcelleanlæg, og selvom der er flere læbælter mellem huset og det kommende anlæg, så frygter Hans-Christian Nielsen og de andre husejere stadig for faldende ejendomsværdier.

Solcellefirmaet vil opføre et anlæg i hele fire meters højde, fordi de skal udstyres med et såkaldt trackersystem, der gør det muligt for solcellerne at følge solen i løbet af dagen.

I den nye lokalplan, som politikerne skal tage stilling til onsdag, er der krav om afskærmende beplantning rundt om det kommende område, men det giver naboerne ikke meget for.

- Det kommer til at tage mindst 10 år før at beplantningen bliver tæt og dækkende nok i fire meters højde, hvilket vil sige, at i en tredjedel af panelernes levetid vil de stå frit og skæmmende i naturen, lyder kritikken fra Hans-Christian Nielsen.

Fra kommunens side vurderer man ikke, at der er grundlag for at gøre solcelleanlægget mindre. Man mener heller ikke, at naboerne vil få de store gener af solcelleanlæggets placering.

»Ejendommen ligger øst for anlægget og vil teoretisk kunne opnå genskin, når solen står meget lavt og går ned mod vest, men solcelleanlægget er antirefleksbehandlet og vurderes ikke at kunne være til gene for naboerne på grund af afstand og mellemliggende beplantningsbælte ved nærmeste nabo«, lyder det blandt andet i forvaltningens svar på naboernes kritik.

