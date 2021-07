Henrik Jensen og flere andre sommerhusejere kritiserer kommunen for et amatøragtigt arbejde, der har ført til, at et skinnende tag ved en fejl er blevet godkendt.Foto: Lars Christensen

Naboer raser: Kommunen fik godkendt skinnende tag ved en fejl

Vordingborg - 06. juli 2021 kl. 05:43 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Gennem de seneste år er det gået stærkt med at få bygget sommerhuse på den gamle campingplads ved Svinø Strand, men noget tyder på, at det også er gået for stærkt.

I hvert fald er en række af sommerhusejerne stærkt utilfredse med et nyt sommerhus, der er ved at blive bygget på Soløje Strandvej.

Når solen står på, er genskinnet fra metalpladerne så voldsomt, at det generer en række af naboerne i området.

Sådan lyder kritikken fra Henrik Jensen, der er en af flere sommerhusejere, der har klaget over kommunens ageren i den spegede sag.

Lokalplanen for området slår nemlig klart og tydeligt fast, at sommerhusene i området skal have tag, der enten er beklædt med listedækket tagpap, tørv eller sort tegl, og tegl må ikke være glaserede. Alligevel har kommunens byggesagsafdeling givet tilladelse til et sommerhus med metalpladser på taget.

- Kommunen har overset det, der står i lokalplanen, og i stedet for at erkende den fejl og få rettet det, så har de gennemtvunget en dispensation, fortæller Henrik Jensen.

Påbud droppet igen Sagen går tilbage til februar i år, hvor kommunen giver byggetilladelse til det nye sommerhus. Det er dog først flere måneder senere, at det går op for kommunen, at man har fået givet tilladelse til et metaltag med stort genskin. På det tidspunkt er sommerhuset allerede ved at være færdigt.

19. maj udsteder kommunen et standsningspåbud, der tvinger byggeriet af sommerhuset til at stoppe, men allerede dagen efter bliver det påbud ophævet igen. I stedet beder man nu sommerhusejeren om at søge en dispensation til metaltaget.

En aktindsigt viser, at der internt i byggesagsafdelingen har været debat om, hvordan man skulle håndtere den uheldige situation.

- De er bange for en erstatningssag, så de har besluttet sig for at give en dispensation. Afgørelsen er allerede truffet, inden de sender den i nabohøring, lyder kritikken fra Henrik Jensen.

Politisk velvilje Sagen har også været oppe at vende i Plan- og Teknikudvalget, hvor et enigt udvalg har sagt god for en dispensation.

Her har det afgørende argument været, at »tagmaterialet patinerer mat og mørkegråt på længere sigt, hvilket dermed ikke ses at være væsentligt i strid med hensigten med lokalplanen«, som det står i beskrivelsen fra byggesagsafdelingen.

Det argument giver Henrik Jensen og de andre sommerhusejere dog ikke meget for. Her mener man, at patineringen slet ikke vil være så effektiv, som det påstås.

- Lysmålinger på sådan et tag viser, at det efter tid stadig vil have et genskin, der svarer til et glaseret tegltag, lyder det fra Henrik Jensen, der mener, at kommunen har ageret uprofessionelt igennem hele forløbet.

- Kunne de ikke bare sige, at de har lavet en fejl og så få det løst, fortæller Henrik Jensen, der ærgrer sig over, at sommerhusejerne er nødt til kæmpe med kommunen.

- Det her er normalt et hyggeligt område, men der er blevet en rigtig dårlig stemning nu, og det er ærgerligt, fortæller sommerhusejeren, der som pensioneret tømrer selv synes, at løsningen ligger lige for.

- Man kan jo bare lægge tagpap oven på det tag, der er der nu. Så er det mat, og så generer det ikke nogen. Det er ikke en så voldsom udgift, og den kan kommunen jo bare betale, hvis de er så bange for en erstatningssag, fortæller Henrik Jensen.

Planchef: Vi må se på det om et år

Når sommerhusejerne kritiserer byggesagsafdelingen for at have begået fejl i Soløje-sagen, så er det rigtig nok.

Sådan lyder erkendelsen fra Anja Valhøj, planchef i Vordingborg Kommune.

- Fejlen fra kommunens side består i, at vi overså, at det ansøgte tag ville kræve en dispensation. Desværre blev det først opdaget, da sommerhuset stod der, erkender planchefen.

Hun mener dog ikke, at der er noget galt i den måde, som kommunen har valgt at håndtere sagen. Hun afviser blandt andet, at kommunen skulle have »gennemtvunget« en dispensation.

- Vi har været inde og vurdere, at vi godt kunne give en dispensation, og så sender vi det selvfølgelig i høring hos naboerne. Det er helt normalt, fortæller planchefen.

Hun afviser også, at frygten for en erstatningssag har haft afgørende betydning for dispensationen.

- Byggeriet var allerede i fuld gang, da vi opdagede det, og bygherren har været i god tro, så uanset hvordan tingene ville vende, så ville vi have kunnet få et problem, konstaterer planchefen.

- Det havde været bedst, hvis vi havde fanget der her helt fra starten af, men der hvor vi står nu, så må vi gå ind og kigge på, om det her tag godt kan harmonere med tankerne i lokalplanen, og det mener vi godt, at det kan, forklarer planchefen.

Tror på patineringen Det afgørende argument fra kommunens side er, at taget på det nye sommerhus vil blive mat inden for kort tid. Placeringen tæt ud til havet vil gøre patineringen endnu mere udtalt end normalt, og derfor mener planchefen heller ikke, at sommerhusejerne har ret i kritikken af tagets store gener.

- Det er vores vurdering, at taget vil blive mat. Hvis det ikke sker, så må vi kigge på det igen om et år, lyder håndsrækningen fra planchefen til de utilfredse sommerhusejere.

- Vi må se på, om man kan give det en behandling, der gør det mere mat, eller om man i alleryderste konsekvens må lægge tagpap oven på det, forklarer planchefen og tilføjer, at det ikke er en løsning, man allerede vil gennemtvinge nu.

- Vi mener rent faktisk, at der er en god harmoni og sammenhæng mellem vinduer og taget. At lægge tagpap på vil være at gå på kompromis med de arkitektoniske værdier i huset, forklarer planchefen, der tilføjer, at husets udformning og taghældning også burde minimere generne.

- Jeg kan ikke umiddelbart se for mig, at der skulle blive et problem med genskinnet, forklarer hun.