Naboer kræver entreprenør politianmeldt

En ny vej er dukket op på landkortet ved Stuby, Vordingborg. Det er adgangsvejen til den grusgrav, en borgergruppe siden 1988 har kæmpet imod. Siden Region Sjælland i november 2016 gav tilladelse til råstofindvindingen, har en ankesag trukket støv i Planklagenævnet. Ingen tilladelse - ingen vej, lyder det vredt fra naboerne.

- 23. februar 2017 observerede vi, at nogle var begyndt at etablere vej fra Purrevej ind over markerne til det område, hvor der skal etableres grusgrav. Vi skrev til kommunen, der samme dag udstedte et strakspåbud. Arbejdet stoppede og maskinerne blev fjernet, forklarer Per Saxkjær og Bjarne Lehmann fra »Borgergruppen mod grusgrav i Stuby/Næs«.

17. februar 2018 opdagede de, at anlægsarbejdet var genoptaget for fuld styrke. Igen udstedte kommunen et standsningspåbud. Efterfølgende har beboerne fundet de rester af blykabler, kabler, elektrikerrør, ledninger og jern, der stikker op af vejen.

- Arbejdet foregik over en weekend, og de havde travlt med at dække bundfyldet til med stabil. Det virkede fordækt, siger de i borgergruppen, der repræsenterer 400 husstande.

De kræver entreprenøren bag vejbyggeriet, Jens Hansen fra Svinø, politianmeldt.

Ifølge Jesper Arffmann fra JA-MilPlan, rådgiver for Jens Hansen, har man dog ikke handlet i ond tro.

- Man stod med et parti egnede materialer og tænkte, at det var mest fornuftigt at anvende dem dér. Man har fået en vejtilladelse, der skal afvente, at råstoftilladelsen bliver stadfæstet. Den har man regnet med at kunne udnytte på forventet efterbevilling, siger han.

Det beroliger ikke naboerne. Tværtimod.

- Ifølge tilladelsen fra Region Sjælland skal Jens Hansen over de næste 20-30 år indvinde grus under delvis egenkontrol, Hvis han allerede i den indledende fase overskrider alle love og regler - hvordan skal det så gå, spørger de.

