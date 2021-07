Se billedserie Voldsom støj har længe været et problem på stranden i Præstø, men nu oplever kommunen også i stigende grad hærværk. Smadrede toiletter, en knækket flagstang og et ødelagt redningspunkt er blot nogen af skaderne inde for den seneste tid. Foto: Lars Christensen

Naboer i fælles opråb: Støj og hærværk er hverdagskost på stranden

Det blå flag vajede tirsdag ikke over Præstø Strand, som det ellers plejer. Det skyldes ikke, at stranden ikke er god nok til et blåt flag, men at der ganske enkelt ikke var et sted, som flaget kunne vaje fra.

Blå flag-flagstangen er nemlig det seneste offer for de voldsomme og ødelæggende fester på stranden. Med hjælp fra en bil er det lykkedes ukendte gerningsmænd at belaste flagstangen så meget, at den til sidst er knækket midt over.

Endnu værre er det, at den trekantede redningspost er blevet flået op, og det livreddende udstyr inde i skabet blev spredt ud til alle vinde.

Desuden har de hensynsløse festaber også smadret en masse flasker, så der lå glasskår over det hele.

Det var kommunens egne folk, der opdagede hærværket, da de tidlig tirsdag morgen klokken 5 rykkede ud til den rutinemæssige rengøring af de offentlige toiletter, og så gik man ellers i gang med at få rettet op på alle skaderne. Et arbejde, som kommunens ansatte efterhånden har meget erfaring med. Det er nemlig langt fra nyt, at der foregår hærværk på stranden.

Er eskaleret i år - Der har været problemer på stranden i flere år, men i år er det eskaleret helt vildt, fortæller Stefan Skov og tilføjer, at der udover meget affald nu også ses mere og mere hærværk på stedet. Det er to gange nu, at de offentlige toiletter ved stranden er blevet smadret totalt, og kommunens folk har også tidligere oplevet, at hjertestarteren fra roklubben var blevet fjernet fra sit skab og brugt som en fodbold.

- Det her er ikke bare drengestreger. Det er løbet helt løbsk, og vi ved ikke, hvad vi skal gøre for at få løst det. Vi kan jo heller ikke lukke for en populær strand. Vi kan kun appellere til, at forældrene begynder at holde bedre øje med deres børn, lyder det fra Stefan Skov.

Naboer kan ikke klare mere Naboerne i området ved stranden er gået sammen om et fælles opråb til kommunen. Her bønfalder man politikerne om hjælp til at få løst de massive problemer med støj, hærværk og voldelig adfærd.

- Vi chikaneres daglig og natlig af høj musik, råb fra fulde mennesker, hærværk, slagsmål og meget støjende adfærd, lyder det i det fælles opråb, som 18 beboere i området har skrevet under på. Også Michelin-restauranten Hotel Frederiksminde er medunderskriver.

- Miljøet er truende og voldsomt, så vi ønsker ikke længere at udsætte os for eventuel fare. Vi har på skift kontaktet politiet for at få det til at ophøre, men det fortsætter både i weekender og til hverdag til langt ud på natten (...) Vi kan ikke holde til det længere«, lyder det i brevet fra naboerne.