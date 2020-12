Se billedserie På billedet er indtegnet den nye havneudvidelse i midten af billedet. Man kan svagt ane containerne stikke op over havnemolen. Illustration: Vordingborg Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Naboer frygter flydende solceller Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Naboer frygter flydende solceller

Vordingborg - 22. december 2020 kl. 09:42 Kontakt redaktionen

På december måneds kommunalbestyrelsesmøde besluttede politikerne i Vordingborg Kommune at sende forslag til lokalplan og kommuneplantillæg i høring, der skal udvide Vordingborg Havn på Masnedø. Det drejer sig om et lille stykke på 4,5 hektar, som skal bruges til solceller på vandet. De kommer til at ligge godt 500 meter fra kyststrækningen på Ore, hvor der er helårsboliger, sommerhuse og campingplads. I en række høringssvar under idefasen frygter beboerne blandt andet, at solcellerne vil reducere udsigten fra Ore Strand mod Falster, men det afviser man fra forvaltningens side. Her oplyser man, at solcellerne bliver placeret på vandet bag moler, der skjuler anlægget.

- Det eneste problem, som der kan blive, er, at der skal være nogle tekniske skabe, en container eller en bygning (transformerstation, red.), som får en maks. højde på seks meter, sagde socialdemokraten og formand for Vordingborg Havn Poul A. Larsen på kommunalbestyrelsesmødet.

Bagerst i lokalplanen og kommuneplantillægget er der tilføjet en række billeder af projektet. Det er visualiseringspunkter, som man fra kommunens side har valgt i forhold til, hvor den største visuelle påvirkning vurderes at være på kyststrækningen.

- Jeg er glad for, at vi har fået visualiseringen med. De borgere, som jeg løber ind i på Ore, er meget nervøse. Derfor kan det være en god hjælp, når der skal laves høringssvar, bemærkede Venstres Eva Sommer-Madsen på kommunalbestyrelsesmødet.

Solcellerne er en del af Vordingborg Havns planer om at skabe "Energiø Masnedø", hvor man vil udvikle lokale energiproduktion. Her indgår også planer om at opstille to 180 meter høje vindmøller på den sydlige del af havnen. Udsigten til at få de to store vindmøller vækker heller ikke begejstring på Ore. Her frygter man både støj og et trist udsyn.

- Der har været noget forvirring om den her lokalplan, fordi nogle af beboerne på Ore mener, at den også omhandler noget med nogle store vindmøller. Det gør den ikke. Det er kun solceller, fastslår Poul A. Larsen.

Forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg om udvidelsen af erhvervshavnen er i høring i otte uger frem til 12. februar. Fra forvaltningens side var der oprindeligt lagt op til, at der undervejs ikke skulle være borgermøde, men det har politikerne trumfet igennem, så der bliver afholdt et borgermøde. Datoen er sat til 26. januar, og på grund af risikoen for coronasmitte vil det blive afviklet i en digital udgave.