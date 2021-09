Fra Vinni Toftemoses og Kim Kristensens have er der en smuk udsigt til marker både mod syd og vest, men til begge sider skal der nu bygges huse, hvis ny lokalplan bliver godkendt. Foto: Lars Christensen

Naboer: Urent trav om nye boliger

Vordingborg - 06. september 2021 kl. 10:15 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Korsbæk. Sådan beskriver Vinni Toftemose og Kim Kristensen forløbet omkring en plan for nye boliger ved det historiske Rødeled.

På Plan- og Teknikudvalgsmødet på onsdag skal politikerne tage stilling til en ny lokalplan for en udvidelse af boligområdet på Rødeled.

Det bliver dog ikke med Rødeled-beboernes gode vilje. Det vil nemlig ødelægge den historiske og bevaringsværdige enklave på Rødeled, lyder bekymringen fra beboerne, der er gået sammen om en indsigelse til kommunen og en underskriftsindsamling.

»Rødeled er en historisk enklave med harmonisk byggeri, og nogle af ejendomme er bevaringsværdige, herunder blandt andet Europas ældste pottemageri. Disse nye boliger vil ligge særdeles tæt og helt op ad afgrænsningen til den nuværende bebyggelse i Rødeled. Der vil således blive skabt kig fra de nye boliger direkte ind i vores huse og haver, også på grund af markens meget svingende koter. En forringelse af Rødeled generelt og en forringelse af samtlige ejendomme på Rødeled«, lyder det i den fælles indsigelse.

Huskøbere anede intet Vinni Toftemose og Kim Kristensen købte deres hus sidste år, netop fordi der var udsigt til marker og skov. Hvis lokalplanen bliver gennemført, så vil hele den udsigt blive erstattet med udsigten til parcelhuse.

- Vi bliver lukket helt inde, understreger Vinni Toftemose.

- Der var ingen dengang, der fortalte os, at det her var i støbeskeen. Vi anede intet om det, før vi fik en mail i vores indbakke om høringen, fortæller hun tydeligt frustreret.

Parret har sammen med de andre beboere på Rødeled haft en række politikere på besøg. Det har dog ikke haft det ønskede resultat.

- Når de stod på vores terrasse, så kunne flere af dem godt se, at det er tåbeligt, forklarer parret, der dog ikke fik nogen løfter fra politikerne.

- Som blandt andet borgmesteren sagde det. Vi har betalt for udsigten, men vi har ikke betalt for at beholde udsigten, fortæller Vinni Toftemose.

Eneste politiker, der direkte har været imod planerne, er Nikolaj W. Reichel (S), der i mødet med beboerne tydelig har udtrykt, at han ikke mener, at Præstø By bør udvides længere mod vest.

Strider mod planstrategi Dermed lægger han sig op af kommunens egen planstrategi, der blev udarbejdet i 2019:

»Selve udbygningen af Præstø finder pt. sted gennem udbygningen af byen ved Antonibakken. Med denne udbygning må det forventes, at Præstø ikke udbygges yderligere mod vest, og byen dermed har fået sin endelige afgrænsning i denne retning«, står der skrevet sort på hvidt i planstrategien.

Derfor forstår beboerne på Rødeled slet ikke, hvorfor kommunen pludselig har fået så travlt med at godkende et nyt boligområde vest for Antonibakken.

- Der er jo stadig en masse ledige grunde på Antonibakken, så hvorfor skal man ødelægge hele Rødeled-området for nogle få ekstra parcelhusgrunde, lyder det frustreret fra beboerne.

- Hvorfor skal den hastes igennem

Beboernes frustration er ikke blevet mindre, efter de har fundet ud af, at lokalplanen kan ende med at blive godkendt alene i Plan- og Teknikudvalget i stedet for i kommunalbestyrelsen, hvor mange lokalplaner ellers ofte skal godkendes.

Fordi kommunen anser den nye lokalplan for at være en mindre lokalplan, så behøver sagen ikke at skulle hele vejen op til kommunalbestyrelsen, med mindre medlemmerne i Plan- og Teknikudvalget bliver enige om det, eller et medlem af udvalget benytter standsningsretten.

- Hvorfor skal den hastes igennem? Vi sidder tilbage med følelsen af, at afgørelsen er taget inden mødet, fortæller Vinni Toftemose og Kim Kristensen, der mistænker kommunen for urent trav.

En aktindsigt viser, at kommunen i sin tid indgik en aftale med ejeren af marken ved Rødeled for at kunne asfaltere 2-300 meter, så Rødeledvej kunne forbindes med den nye vej på Antonibakken, og der dermed kunne blive indkørsel til det nye boligområde på Antonibakken. Som en del af den aftale har kommunen bundet sig op på at arbejde for en ny lokalplan, der skal gøre det muligt at bygge boliger ved Rødeled.

»Det blev aftalt, at arealet kunne blive stillet til rådighed som vejareal mod at Vordingborg Kommune arbejder for planmæssige ændringer, således at vejudvidelsen kan give adgang til udstykning af 8-10 ejendomme nord for Antonibakken«, lyder det i en mail fra kommunens udviklingskonsulent dateret 21. maj 2019, som avisen har fået adgang til.

- Vi føler, at vi bliver tromlet ned, lyder det fra beboerne på Rødeled.

