Når virkeligheden overgår fantasien...

Vordingborg - 05. september 2021 kl. 09:13 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Et mord på Møn, en forsvunden togpassager og et udrejsecenter på Lindholm er de essentielle omdrejningspunkter i en ny krimi, der har Kalvehave som sit omdrejningspunkt.

Ideen om et udrejsecenter på Lindholm satte fantasien i gang hos forfatter Lars Techen Nielsen, der 9. september udgiver sin tredje roman i serien med den tidligere politimand Mikkel A. Jacobsen og politikommissær Liz Lærke i hovedrollerne.

Lars Techen Nielsen er selv opvokset i Stensby og besøgte ofte sin farmor og farfar i Kalvehave; han har derfor et helt særligt forhold til området og var da heller ikke i sin tid i tvivl, da hans hovedperson skulle flytte fra hovedstaden: Han skulle til Kalvehave.

De politiske planer om at etablere et udrejsecenter på Lindholm er som taget ud af fiktionens verden og Lars Techen har derfor også brugt ideerne i plottet til krimien "Kors for Kalvehave" koblet sammen med et mord på Møns klint og en forsvunden togpassager.

Handlingen foregår i 2019, hvor diskussionerne om udrejsecentret var på sit højeste og slutter i 2020, hvor der kommer en ny regering.

- Et andet emne der går igen i bogen er teledataskandalen fra 2018, fortæller Lars Techen Nielsen og refererer til afsløringen af, at de data politiet får fra teleselskaberne ikke altid stemmer overens med sandheden.

- For eksempel bliver der begået et mord på Møn, men data kommer fra en mast i Slagelse, fortæller Lars Techen uden at løfte sløret for meget for sin historie.

Morfar satte det i gang Lars Techen Nielsen har hele sit liv drømt om at blive forfatter.

- Min morfar var skolelærer i Stensby skole i mange år og blev siden flyttet til Stensved skole. Han havde en ufattelig mængde bøger, som jeg fik lov at læse, fortæller Lars Techer Nielsen om hvordan interessen for den gode historie blev vakt.

- Og så brugte jeg 21 år på at skrive min første bog, fortsætter han.

Et hjerte til Kalvehave Lars Techen Nielsen er født i 1958 og voksede som sagt op i Stensby og gik på Stensved skole og blev i 1977 student fra Vordingborg gymnasium.

Han har som ung kørt på Puch Maxi til værtshuset i Kalvehave med sine kammerater, men efter studentereksamen gjaldt det bare om at komme væk fra provinsen, hvorfor han rejste til København, hvor han har boet lige siden.

- Jeg har foreslået min kone at flytte til Kalvehave. Først foreslog jeg Stensby, men hun vil ikke bo i en by uden gadebelysning, fortæller Lars Techen Nielsen, der dog havde lidt bedre held med Kalvehave.

- Kalvehave kan hun godt lide, men jeg tror alligevel aldrig, det bliver til noget, siger han.

Fakta Lars Techen Nielsens krimi ”Kors for Kalvehave” udkommer 9. september på Skriveforlaget.

Bogen fås i alle boghandlere og udgives desuden som lydbog og er tilgængelig på diverse e-bogs portaler.

De to tidligere krimier er serien hedder ”Rosen fra Roskilde” (2013) og ”Kærlig hilsen København” (2017). En fjerde bog i serien er undervejs. Foreløbig nøjes han således med at lade sin fiktive hovedperson flytte tilbage til Kalvehave som granvoksen mand.

En by med sin egen vals - Bagest i bogen er i øvrigt gengivet Kalvehave-valsen af Bruno Schack Larsen, der havde et røgeri på havnen i Kalvehave.

- Teksten har ikke noget med historien at gøre, bortset fra at hovedpersonen i en af de tidligere romaner udtaler, at han kun vil bo i en by, der har sin egen vals, fortæller Lars Techen Nielsen, der har fået tilladelse til at gengive Kalvehave-valsen af Bruno Schack Larsens søn.

