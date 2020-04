Dorte og Lars Hansen havde kunder i butikken fra morgenstunden, da den nye Dorte?s Butik slog dørene op mandag. Foto: Lene C. Egeberg

Når man ikke kan køre ud, så må man jo åbne en butik

Vordingborg - 21. april 2020 kl. 12:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Plejehjem og aktivitetscentre for ældre er det, der lige nu har længst udsigt til at få normaliseret forholdene med adgang udefra, og det har med kort varsel skaffet Stege en ny skobutik i gadebilledet i Storegade.

Det var nemlig så sent som i torsdags, at ægteparret Dorte og Lars Hansen, der sammen driver virksomheden Dorte's Sko, valgte at åbne butik i Stege, og det kom i stand med rekordfart, så butikken kunne åbne allerede i går.

Åbningen er dog ikke sket på trods af corona, men snarere på grund af. Da plejehjem og aktivitetscentre blev lukket for besøgende udefra, måtte parret nemlig se deres forretning gå helt i stå. Dorte Hansen, selv er fra Møn, men nu bor i Sjælland, har nemlig i de seneste 15 år baseret sin virksomhed på at køre rundt til ældrecentre på hele Sjælland med et udvalg af sko til beboerne. Det er der kommet en livlig forretning ud af, men det hele stoppede brat, da coronarestriktionerne satte ind.

- Alle plejehjem er jo lukket, så vi kan ikke komme nogen steder. Og vores garage hjemme i Næstved var efterhånden fyldt helt op med sommervarer, så vi tog beslutningen i torsdags om at åbne en butik i stedet for. Ellers går vores salg helt i stå, siger Lars Hansen, mens Dorte allerede fra morgenstunden mandag havde travlt med at betjene kunder i butikken, der selvfølgelig tager samme forholdsregler som alle andre.

- Det varer jo nok længe, før plejehjemmene åbner igen, så vi måtte jo gøre et eller andet. Vi var ellers booket op i hele 2020, siger Lars Hansen.

Dorte's Butik har foreløbig tegnet sig for et lejemål på fire måneder, og vil derefter tage situationen op til fornyet overvejelse.

- Hvis der er god opbakning, så ansætter vi måske en til at passe butikken, når vi kan begynde at køre ud igen, siger Lars Hansen.