Musikskolen mangler elever på grund af coronaen og forsøger derfor at få nye elever lokket til med blandt andet tilbud om to gratis prøvetimer. Musikskolen kører nemlig igen for fuldt blus, men mange tøver med en indmeldelse. Man ser tiden an, mener musikskoleleder Henrik Christiansen, der her ses ved musikskolens kontrabas, som i øjeblikket ikke må berøres af andre end dén lærer, der underviser i kontrabas. Eleverne skal selv medbringe deres eget instrument. Foto: Mille Holst

Musikskole lokker med gratis timer

Vordingborg - 12. november 2020 kl. 07:58 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

På Vordingborg Musikskole har coronaen haft en kedelig konsekvens: Antallet af elever er faldet, og det har betydning for institutionens økonomi, der i øjeblikket ikke helt matcher sit budget.

Der er ikke tale om en decideret katastrofe. Musikskolen har stadig omkring 1.200 elever og dertil omkring 1.000 elever i områdets folkeskoler, som deltager i musikskolens tilbud "Kompagnon-undervisning", hvor undervisere fra musikskolen sammen med skolens lærere underviser alle klasser fra 0.-3. klasse tyve gange i løbet af et skoleår.

- Men vi kunne måske godt bruge 50 elever mere, fortæller musikskoleleder Henrik Christiansen, der derfor har sat gang i en ny kampagne, hvor børn og unge kan få to gratis timers undervisning på musikskolen.

Godt fat i de unge - trods alt Vordingborg Kommunes Musikskole er langt fra den eneste i landet, der oplever faldende elevtal grundet corona.

- Det er en landsdækkende tendens, fortæller Henrik Christiansen, der dog samtidig kan bryste sig af, at Vordingborg musikskole er blandt de ti i landet, der har flest elever målt i procent. Lidt over 12 procent af alle børn og unge i kommunen er elever på musikskolen. I nogle undersøgelser er den lokale musikskole endda den, der klarer sig allerbedst, fortæller Henrik Christiansen.

Han klager således ikke over den nuværende situation, og han ønsker sig slet ikke tilbage til "gamle dage".

- For ti år siden havde vi 150 elever på venteliste; det var ulykkeligt, mener han, men er i dag klar til at søsætte forskellige kampagner for at få de sidste ledige pladser på musikskolen besat.

- Nu gør vi det, vi synes, vi kan gøre. Vi prøver at gå nye veje og tilbyder to gratis prøvetider, siger han og fortæller, at den kampagne fortsætter så længe der er ledige pladser. Og kampagnen, der blev søsat i sidste uge, har allerede virket efter hensigten.

- Folk er allerede begyndt at henvende sig. Det er fedt, konstaterer han.

Vigtigt at være lydhør Forrige uge kørte musikskolen kampagnen "Tag en ven med", hvor elever kunne tage en ven med, når han eller hun skulle undervises på musikskolen.

- Det handler hele tiden om at være en serviceinstitution i kommunen. Det kan ikke nytte noget, at vi er hemmelige. Vi kan ikke bare sidde og vente; vi må spørge, hvilken vare, borgerne vil have, vi har på hylden, siger musikskolelederen og har da også flere andre tiltag i støbeskeen, som musikskolen kan sætte gang i hen ad vejen. Det kan være temadage, forældre-barn-kor, åbent hus arrangementer og lignende.

Allerede sidste år tog musikskolen initiativ til såkaldte "Starterhold", hvor nye elever kunne få holdundervisning til halv pris det første år.

- Man får det prøvet af og man kommer i miljøet og forældrene ser stedet og bliver trygge. det er fedt for dem. Men den kampagne fik jo heller ikke lov til at folde sig helt ud i foråret, fortæller Henrik Christiansen, der derfor i dag "kun" har 30 ud af de 50 elever, man havde regnet med i indeværende sæson.

Uafklaret økonomi Med forårets nedlukning tilbød musikskolen hurtigt onlineundervisning, og det benyttede rigtig mange elever sig af.

- Men man løb ind i problemer. Man manglede nærhed, klang og så videre, fortæller Henrik Christiansen, der vurderer, at flere af sidste års elever i indeværende sæson ser tiden an og venter på at corona skal forsvinde, før de eventuelt vender tilbage. Det faldende elevtal skyldes også, mener han, at musikskolen var lukket ned, at man i foråret skulle tilmelde sig den kommende sæson.

- Det er det, vi lider under nu, mener han.

For såvel musikskolen som dens elever er der også en økonomisk uvished.

- Det er uafklaret OM vi kan få økonomisk hjælp og hvor meget. De, der har fået tilbudt onlineundervisning, har jo fået tilbudt et alternativ, men dem der ikke fik det tilbud kunne jeg godt tænke mig at kunne kompensere, lyder det fra Henrik Christiansen.

Det er især musikskolens holdundervisning som rytmikhold og kor, der er udfordret af coronarestriktioner. Slagtøjsinstrumenterne skal sprittes af hele tiden og kormedlemmerne skal sidde med to meters afstand til hinanden og kræver dermed meget store lokaler. Nogle hold er simpelthen blevet aflyst, oplyser musikskolelederen.

Niks pille Et lille undervisningslokale på musikskolen i Vordingborg er blevet inddraget til opmagasinering af instrumenter, mikrofoner, der skal sprittes af og dem, der er blevet afsprittet samt de mange, mange liter sprit, som musikskolen bruger af dagen lang.

I undervisningslokalerne er der kommet sedler på rigtig mange instrumenter: "Niks pille". Det er lærernes instrumenter. Eleverne skal selv medbringe deres egne instrumenter til undervisningen. Det gælder også dem, der spiller kontrabas.

Det giver nogle udfordringer, erkender musikskolelederen, men coronarestriktionerne har gjort det nødvendigt at begrænse delingen og berøringen af instrumenter så meget som overhovedet muligt.

Julekoncerter ændres Vordingborg musikskole har valgt at gennemføre sine månedlige musikcaféer i kommunens købstæder.

- Når vi ved, hvor mange elever, der skal være med, ved vi, hvor mange publikummer der kan komme, fortæller Henrik Christiansen, der efterhånden har vænnet sig til at håndtere de mange bestillingslister.

Men coronaen får en anderledes betydning for musikskolens julekoncerter, som i umindelige tider har fundet sted i købstædernes kirker.

Fakta Vordingborg Kommunes Musikskole er for alle kommunens børn og unge op til 25 år.

Musikskolen tilbyder i øjeblikket to gratis undervisningstimer i sang eller instrumentalundervisning. I år bliver koncerten i Præstø kirke aflyst, og i Vordingborg flytter koncerten til Stars. Årsagen er, at der kun må være 80 mennesker i kirken.

- Vi kommer til at gennemføre med et mindre set-up, lyder det fra Henrik Christiansen, der er ked af at han samtidig har måttet aflyse de store ensembler som musikskolens symfoniorkester og store kor.

Til gengæld laver musikskolen to ens koncerter på Stars henholdsvis mandag 14. december og tirsdag 15. december.