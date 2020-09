De kan fortsat slå på tromme i Prins Jørgens Garde. Foto: Lars Christensen

Musikkorps jubler: Vi er ude af sparekataloget

Vordingborg - 04. september 2020 kl. 16:44 Af J.C. Borre Larsen

- Det er en kæmpe, kæmpe lettelse.

Sådan lyder det fra Karen Hemmingsen, der er daglig leder af Prins Jørgens Garde i Vordingborg.

Det lokale musikkorps stod til at få skåret sit årlige tilskud på knap 350.000 kroner, fordi kommunen skal spare voldsomt.

Men på fredagens seminar i DGI Huset Vordingborg om budgettet for 2021 besluttede politikerne at hive Prins Jørgens Garde ud af sparekataloget.

- Der var tale om Prins Jørgens Gardens eksistensgrundlag. Vi havde ikke kunnet klare flere reduktioner, fordi vi er blevet skåret over flere år, siger Karen Hemmingsen.

Siden det kom frem, at Prins Jørgens Garde var i fare for at få sløjfet støtten, har musikkorpset været på barrikaderne. Det har tilsyneladende givet pote.

- Vi har mødt en stor opbakning blandt borgerne og på Facebook. Det varmer om hjertet, siger Karen Hemmingsen.

Ud over Prins Jørgens Garde besluttede politikerne at tage tre andre forslag ud af sparekataloget.

Det drejer sig om »Åndehullet« i Vordingborg, der er et værested for tidligere misbrugere. Derudover dropper man forslagene om besparelser på den kollektive trafik og om øget brugerbetaling for kørsel til aktivitetscentre.

De fire fredninger betyder, at politikerne endnu ikke har taget hul på den vanskeligste øvelse - at finde besparelser for 16-17 millioner kroner for at få næste års budget i balance.