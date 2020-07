Simon Sandfeld fra Stars sætter sin lid til, at spillestederne også fremover får hjælpepakker. Ellers kan det være, at der kommer til at mangle et spillested i Vordingborg, lyder advarslen.

Musikchef satser på kulturministeren

Det fik Dansk Live, der er brancheorganisationen for festivaler og spillesteder, for nylig til at troppe op på kulturminister Joy Mogensens kontor for at slå i bordet. Selvom Joy Mogensen efter mødet ikke lovede en stor pengepose til spillestederne, er det alligvel optimisme at spore hos Simon Sandfeld, der er spillestedsleder på Stars i Vordingborg.