Musik oplevelser og kammeratskab

På efterårsferiens næstsidste dag står to 17-årige unge mænd på Algade og reklamerer for Garden.

Benjamin er helt åben om, at han har ADHD, og det hjælper ham at spille trommer.

Det var en stor fordel for ham at have lært at marchere, da han var i praktik. For det lærer man i Prins Jørgens Garde.