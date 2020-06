Museumsgården Keldbylille får endelig lov til at tage hul på sæsonen den 25. juni. Arkivfoto: Lene C. Egeberg

Museumsgården åbner til sæson med begrænsninger

Således går man forgæves, hvis man håber på en egentlig rundvisning, for de gennemføres ikke, og det samme gælder de ellers faste håndværkertorsdage, pløjedagen, høstmarkedet eller for den sags skyld den traditionelle grillaften med Museumsforeningen.

Museumsgården ville normalt allerede have været åbnet på nuværende tidspunkt, men selvom det ikke har kunnet lade sig gøre, har de frivillige stadig sørget for at passe gården og de grønne områder omkring. Og selvom eksempelvis rundvisningerne altså er aflyst, så vil man stadig kunne møde de frivillige, og det er også tilladt at tage en snak med dem, hvis man vil vide mere om den historiske gård.