- Vi lukker ikke, forsikrer Hanne Tommerup. Hun beskriver Køng Museum som et veldrevet museum, folk kommer langvejs fra for at opleve. Foto: Nina Lise

Museums fremtid endnu uafklaret

- Vi har været godt tilfredse med at være under Museum Sydøstdanmark, og vi havde ikke drømt om pludselig at blive kastet i andres arme. Da vi fik at vide, at kommunalbestyrelsen skulle spare et par hundrede tusinde kroner, mente vi ikke, at der var mulighed for at omgøre beslutningen. Den var jo taget, siger Hanne Tommerup.