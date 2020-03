Museum opfordrer: Send os beretninger fra coronakrisen

Coronakrisen kommer ikke til at gå ubemærket hen for nogen af os, uanset hvad vi foretager os. Men der kommer en hverdag efter dette, og så begynder alt det, vi oplever nu, stille og roligt at gå i glemmebogen.

- For eksempel om, hvad man går og tænker på i denne her situation. Det må godt være personligt, for så kan vi putte en klausul på, så ingen andre får lov at se det i 70 år. Så hvis man gerne vil være med til at dokumentere det her, men ikke lige har lyst til, at naboen skal kunne snage i det, så er det en mulighed, siger hun.