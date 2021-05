Se billedserie På Køng Museum kan man høre om udstillingen »Papirkunst« og om fabrikkens historie. Desuden kan man prøve gamle lege og stille den lette sult eller tørst. Foto: Køng Museum

Museum giver adgang til ellers lukkede bygninger

Der bliver åbnet op til bygninger, offentligheden normalt ikke har adgang til, når Køng Museum holder åbent hus. Det sker søndag 30. maj fra klokken 11 til 16.

- I Køng lå i slutningen af 1700-tallet en af Danmarks fineste tekstilfabrikker. Fabrikken var en af sin tids største og storleverandør til det danske kongehus. Der er stadig fem bygninger tilbage fra fabrikkens tid, og de vil alle være åbne, fortæller Hanne Tommerup fra Køng Museum og tilføjer, at der indtil videre gælder krav om coronapas for at komme indenfor. Udendørs er der ikke samme krav.

På Køng Museum kan man se en udstilling med papirkunst, der er klippet, klistret, formet, foldet, broderet og vævet. Desuden vises udstillingen om fabrikken historie og dens produkter.

- Her kan vi blandt andet vise en meget smuk kongedug, som er udlånt af Kongehuset. I begge udstillinger vil der være rundvisere, fortæller Hanne Tommerup.

I Spindeskolen, hvor pigerne lærte at spinde hør til fabrikken, fra de var helt små, kan man se, hvordan hørren bliver bearbejdet fra hørstrå til en fin tråd til brug for vævning. Køng Museums nye væveskole har til huse i Spindeskolen, og i den vil der snart starte et nyt undervisningsforløb i vævning.

Hospitalet var et alderdomshjem for Køng Fabriks ansatte, når de ikke længere kunne arbejde. Huset er fra 1793 og indeholder seks lejligheder og en fællesstue. Her kan man se, hvordan de gamle boede, og høre mere om hospitalet, der endnu ikke er restaureret. I hospitalet fin have kan man fra kliokken 14 til 15 deltage i såning af hørfrø i plantekasser. Der vil være rundvisere tilstede hele dagen.

På Øbjerggaard Gods er der mulighed for at komme ind fabrikkens ældste bygning fra 1778 hele dagen, og fra klokken 11 til 13 er det desuden muligt at komme ind i godsets stueetage.

Køng Kirke hørte også under Øbjerggaard, som storkøbmand Niels Ryberg købte i 1774. Kirken blev ombygget og udvidet til det udseende, den har i dag, så den kunne rumme alle fabrikkens mange ansatte. Køng Kirke er åbent for rundvisning fra klokken 13 til 16.

Der er mulighed for at købe håndmadder, drikkevarer, kaffe og lagkage hele dagen. Det kan nydes i haven ved museet. Her vil der også være et stort legemarked, hvor både børn og voksne kan muntre sig med gamle lege kyndigt vejledt af museets hjælpere.

Adressen er Køng Museum, Bygaden 27, Køng.