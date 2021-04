Se billedserie Violise Lunn kreerer blandt andet skulpturelle rober og sko af papir. Pressefoto

Museum genåbner men må droppe populært familiemarked

Vordingborg - 20. april 2021 kl. 10:03 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Normalt åbner Køng Museum palmesøndag, men selvom de frivillige gik og trippede, måtte de se sig slået af coronaen. I stedet bliver dørene til den nye sæson slået op lørdag 24. april med fernisering fra klokken 12 til 16. For at kunne overholde restriktionerne kommer det til at foregå anderledes, end det plejer.

- Normalt er det ikke et problem at holde afstand på Køng Museum. Men ved særlige lejligheder som ferniseringer og receptioner må vi sørge for at holde afstand. Om nødvendigt kan vi trække udenfor i vores museumshave, lyder det fra de frivillige.

- Der vil ikke blive holdt en tale på et bestemt tidspunkt, og vi vil bede vores gæster om at komme jævnt hen over eftermiddagen, fortsætter de og tilføjer, at man skal huske coronapas.

Coronaen får også indflydelse på årets familiemarked, der skulle have været holdt søndag 30. maj. Det årlige veteranbilstævne, stumpemarked og kunsthåndværkermarked tiltrækker normalt flere tusinde mennesker, men sådan bliver det ikke i år. I stedet satser man på at kunne invitere til åbent hus 30. maj i alle de historiske huse fra Køng Fabrik.

Årets første udstilling på Køng Museum, Papirkunst, er med værker af Anni Fiil, Ida Guldhammer, Violise Lunn og Lis Bech.