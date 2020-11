Museum åbner på trods...

Det er uden Vordingborg kommunes velsignelse, at Hestevognsmuseet i Tjørnemarke nu står klar til at modtage besøgende. Men advokat mener, at kommunen har et forklaringsproblem, hvis den spænder ben. Der har været mange bump på vejen for Hestevognsmuseet i Tjørnemarke, der i weekenden åbnede for besøgende. Museet har nemlig ikke kunnet få tilladelse fra Vordingborg kommune til at åbne som museum.