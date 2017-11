Se billedserie Velkommen til fortiden. Et gigant-kranie skal byde velkommen på udstillingen ved Hammershus. Den er designet af folk fra Museum Sydøstdanmark, som for godt tre millioner stået for udstillingsdesignet . Illustration: Museum Sydøstdanmark

Send til din ven. X Artiklen: Museet genfortæller Hammershus' historie Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Museet genfortæller Hammershus' historie

Vordingborg - 29. november 2017 kl. 06:46 Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udstillingsteamet på Museum Sydøstdanmark i Vordingborg er næsten på hjemmebane, når det gælder en af dets nyeste opgaver: Design af en udstilling, der skal levendegøre historien bag Hammershus på Bornholm. Det skriver Sjællandske onsdag.

Middelalderborgen Hammershus kan føre historien tilbage til 1200-tallet og Valdemar Sejr, som også huserede på Vordingborg, der blev grundlagt lidt tidligere.

På Hammershus står Naturstyrelsen Bornholm for et nyt stort besøgscenter, som skal stå klar næste år. A P Møller-fonden støtter projektet med næsten 100 millioner kroner, og en lille del, 3,2 millioner kroner, tilfalder udstillingsdesignet, som Museum Sydøstdanmark skal stå for.

Udstillingschef Thorbjørn Kolbo kalder det for moderne museumsformidling, og et af elementerne i udstillingen er et kæmpekranie, der sammen med lyde og film skal pirre gæsternes nysgerrighed.

- Vi er stolte over, at være med på første parket, når fremtidens museer udvikles, siger Thorbjørn Kolbo, som understreger, at million-opgaven er med til at sikre lokale jobs.

Designteamet i Vordingborg har en finger med i spillet på mange andre museer. Enheden har blandt andet løst opgaver for Det Grå Fyr Skagen, der formidler viden om natur og fugle, og for Odense By Museer, og det samarbejder med Kvorning Design, der står for mange nationale og internationale design-opgaver.

Nogle af de første gæster, som skal se udstillingen på Hammershus, er fra kongehuset, som skal være med til den officielle åbning 22. marts 2018.

Det nye besøgscenter er placeret 200 meter sydøst for selve Hammershus, adskilt fra borgen af en kløft. Centeret er tegnet af arkitektfirmaet Arkitema.