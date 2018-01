Jacob Duus, 35 år og it-medarbejder ved Atea, oplevede en lille kommentarstorm, da han foreslog, at åbningen af jernbanebroen og den nye Næstvedvej skulle markeres med et broløb: En distance, som de fleste ville kunne klare. Foto: Poul Poulsen

Munter ide om broløb gav genlyd

24. januar 2018

»Er der slet ingen, der har arrangeret et broløb, når nu den nye bro ved stationen er færdig? Det ville være en perfekt distance for mig.«

Et humoristisk opslag fra Jacob Duus blev på rekordtid et af de mest kommenterede opslag på facebooksiden 4760 hjælper hinanden - selv om det slet ikke var hensigten, skriver Sjællandske torsdag.

- Det var sådan et lille morgenhygggeopslag, forklarer Jacob Duus, hvis ide til broåbningen på fredag fik stor respons.

Mette Dörge fra Vordingborg MC tilbød med det samme at stille med saftevand til deltagerne, de, der kommer sidst, kunne få gratis coaching for at komme sig over skuffelsen, og der var også tilbud om en følgevogn til løberne.

- Det var ikke ment seriøst, men havde jeg foreslået det tidligere, så var det nok blevet til noget. Folk standser mig på gaden for at snakke om det, siger Jacob Duus, der senere har undersøgt, om det kunne være Danmarks korteste broløb, men der er Karrebæksminde svær at slå med Græshoppebroen, som måler 26 meter.

På Facebook er der også kommet forslag om at gøre løbet til en Ironman, hvor man svømmer over Kvicklysøen og cykler hen til broen.

Op mod 400 personer har liket Jacob Duss' opslag, og blandt de mange kommentarer er der også tilbud om at stille med samaritter, og et forslag om at give ideen til borgmesteren bliver skudt ned med, at det nærmere må være noget for kronprinsen, der er en ivrig løber.

Opslaget har medført mange »gode« ideer og spørgsmål, og en del af kommentarerne går på, at det er en distance, som vil passe de fleste.

Den seneste kommentar, da Sjællandske onsdag tjekkede Facebook, var fra Martin Jørgensen, som ganske kort skrev :

»Du er så latterlig Jacob Duus... Men jeg er vild med det.«

Åbningen af broen foregår fredag fra klokken 11 med taler, snoreklip og røde pølser.

Borgmester Mikael Smed (S) har også fulgt kommentarerne på Facebook, men han vil ikke på forhånd afsløre, om han ifører sig løbesko til åbningen.php