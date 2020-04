Birgitte Escherich kan normalt samle en kø af mennesker, når hun serverer dagens ret i Muldiverset, men nu står den takeaway og isbar, mens krisen raser. Billedet er taget før coronakrisen. Foto: Marie-Louise Kolling

Muldiverset genåbner med isbar og takeaway

Vordingborg - 20. april 2020

Succesen var overvældende, da Birgitte og Kim Escherich sidste år åbnede Muldiverset i idylliske Stavreby på Jungshoved. Men så kom coronaen. Den vendte op og ned på alt.

- Spisestedet har været tvangslukket. Det hele hænger sammen, så derfor lukkede vi også butikken og vores produktionskøkken. Men nu har vi besluttet, at vi genåbner i juni med butik, takeaway og isbar. Så må vi se, om regeringens udmeldinger tillader, at vi også kan genåbne spisestedet, fortæller Birgitte Escherich, der har fravalgt takeaway de første måneder af coronakrisen, fordi det ville være for svært at få til at løbe rundt.

Genåbningen bliver det med et udvidet sortiment i butikken og er koordineret med, at de biodynamiske grøntsager begynder at komme op af jorden.

Den nye isbar var oprindeligt planlagt til at åbne 1. maj men bliver udsat en måned, fordi alle aktiviteter skal i gang samtidig, hvis det skal kunne svare sig at have ansatte i køkkenet. Den byder på hjemmelavet is i hjemmelavede vafler.

Leverandøren er den nystartede virksomhed »Mosters Is« i Størlinge ved Tappernøje. Æggene kommer fra Lammehave Økologi på Falster, den biodynamiske fløde er fra Marjattas mejeri, mens bærrene er sidste års høst på frost fra lokale avlere. Når de lokale bær slipper op, bliver der brugt friske danske frugter og bær. Der bliver ingen pulverblandinger eller tilsætningsstoffer, som ellers kan forekomme selv i økologisk is.

- Der bliver is med stikkelsbær, kirsebær, blomme, jordbær, ribs, kvæde og pære. Og så tilsætter vi godt med vanilje og skønne krydderier, fortæller Birgitte Escherich.

Øjenåbner

Fordi spisestedet blev tvangslukket, kan Muldiverset forhåbentlig få kompensation fra staten. Og da virksomheden ligger på hjemadressen, er de faste omkostninger lidt lavere. Så Muldiverset er ikke konkurstruet, forsikrer Birgitte Escherich.

Hun har brugt ventetiden på at ordne Muldiversets have, hvor gæsterne til sommer kan sidde og nyde sol og fuglesang, mens de spiser deres is. Alligevel ærgrer hun sig over krisen.

- Vi havde så mange gæster og godt gang i butikken. Men vi er optimistiske. Vi oplever, at der er skub i den retning, vi står for, med at handle lokalt. Coronakrisen har vist os, hvor sårbare vi er. Det er gået op for mange, at der er en værdi i det nære og lokale, fastslår Birgitte Escherich.

- Og så giver det bare god mening i forhold til klimaforandringerne at kunne sidde og nyde et godt måltid mad, hvor man ved, at råvarerne er bæredygtige og lokale.