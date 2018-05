Arrangørerne bag mandagens motorcykeltræf skal til møde hos kommunen og få forklaret reglerne for lån af kommunens areal. Foto: Lars Christensen.

Motorcykeltræf var farligt

Vordingborg - 24. maj 2018

De fornødne sikkerhedsafstande mellem motorcyklerne og havnekanten blev ikke overholdt, da All American Cars and Bikes mandag holdte motorcykeltræf på Præstø Havn. Det konkludrede havnefogden, der var på havnen i løbet af dagen, fortæller Helene Vinther Seidler, der er chef for Afdelingen for Trafik, Veje og Havne i Vordingborg Kommune.

- Vi deler Præstø Bådejerklubs bekymringer om sikkerheden i forbindelse med arrangementet. Vi har derfor kontaktet All American Cars and Bikes og anmodet om et møde med dem, hvor vi gennemgår de aftaler og regler, der er for brug af havnen og får en snak om de fremtidige arrangementer, siger Helene Vinther Seidler til Sjællandske.

- Vi kan ikke stå inde for sikkerheden, når de ikke overholder de rammer, der er for brug af havnen.

Der laves ikke nye regler for All American Cars and Bikes' fremtidige arrangementer på havnen, men kommunen vil sikre sig, at de nuværende regler overholdes.