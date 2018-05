Motorcykelfest frustrerer bådejere

For folk på land var humøret i top, men for folk på vand var humøret i bund ved mandagens motorcykeltræf på Præstø Havn. Det var nemlig langt fra sikkert at opholde sig i nærheden af havnen, mener man i Præstø Bådejerklub.

- Vores sikkerhed var alvorlig kompromitteret under arrangementet, siger Ole V. Jørgensen, formand for Præstø Bådejerklub, til Sjællandske.

Mellem 1000 og 1500 motorcyklister var mødt frem på havnen anden pinsedag. Træffet var arrangeret af All American Cars and Bikes Præstø. Sjællandske har været i kontakt med All American Cars and Bikes Præstø, der ikke ønsker at udtale sig i sagen.