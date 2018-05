Se billedserie Jesper Rasmussen fra Nykøbing F. havde øvet sig på forhånd, så han havde taget ruten rundt på pynten som opvarmning dagen før Oringeløbet.

Send til din ven. X Artiklen: Motion gør dig glad i låget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Motion gør dig glad i låget

Vordingborg - 31. maj 2018 kl. 21:08 Af Fotos: Kim Rasmussen Tekst: Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For 22. år i træk dannede Oringe-pynten torsdag rammerne om et motionsløb for psykisk syge og sårbare.

Med ruter på mellem en halv og tre kilometer var der sørget for, at alle kunne være med. Og det var der også brug for, for selvom de korte ruter kan være barnemad for andre, kan de være rigeligt hårde for brugerne af de regionale psykiatri-tilbud.

- Der er mange af dem, der ikke får rørt sig så meget i dagligdagen, så derfor er der også flere, der går rundt i stedet for at løbe, forklarer Helle A. Pedersen, ledende ergoterapeut hos Psykiatrien Syd i Vordingborg, der har stået i spidsen for at arrangere løbet.

- Men det vigtigste er, at de får rørt sig og får hygget sig. Det er en dag med meget glæde, hvor de kan hygge sig sammen og møde gamle venner, tilføjer hun.