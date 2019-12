Med konfetti, røgkanoner og tung bas fik Srimon alias Simon Leth pladsen til at gå amok til Festugen 8. juli. Foto: Nina Lise

Send til din ven. X Artiklen: Moshpit i Festugen ender som voldssag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Moshpit i Festugen ender som voldssag

Vordingborg - 20. december 2019 kl. 05:44 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 42-årig mand, der var til festuge sammen med sin kone, hendes veninde og dennes søn, stod torsdag stævnet for vold i Retten i Nykøbing Falster. Selv stod han uforstående over for, hvorfor han var havnet i den situation, for han mente selv, at han ikke havde gjort andet end at forsøge at skærme sin kone fra en flok unge fra Nyråd, der bredte sig med deres moshpit til den vildere og vildere musik.

Alligevel endte han med at få 30 dages betinget fængsel med en prøvetid på et år, og inden for fire måneder skal han udføre 40 timers samfundstjeneste.

Den dom ankede han lige på stedet efter en kort samtale med sin forsvarer Lonnie Kromann.

Mandag 8. juli var aftenen for de unge i Vordingborg Festuge. Musikken var bestilt til at appellere til de unge, som ofte har følt sig ekskluderet af forældregenerationen, der har drukket og skrålet sig igennem populærmusikken.

Første band på scenen kl. 19 var Skinz og det sidste var L.I.G.A. Ind i mellem kom den unge DJ Srimon, og han kunne sætte gang i de unge.

Mellem den forreste ølvogn og scenen stod den 42-årige med sin kone, konens veninde og venindens søn på armen. For sent gik det op for dem, at de var ved at blive omringet af tre moshpits, der bredte sig, og hvor pittens skubben og masen blev mere og mere aggressiv.

Ingen af dem anede, hvad en moshpit er, heller ikke den 42-årige, til trods for at han er kommet til Festugen, siden han var 16, og at han har været frivillig ved Festugen i 14 år. Musikken plejer nemlig at være alt for »pæn« til, at de unge gider lave mosh- pits.

Til Festuge den aften var også en flok unge fra Nyråd. Et par stykker af dem stod i udkanten af moshpitten og hoppede, men efter eget udsagn var de ikke en del af den. En moshpit har det dog med at brede sig, og de unge blev skubbet frem og tilbage. Herefter skiller forklaringerne i retten.

Den 42-årige fortæller, at fire unge kom væltende, og han langer ud med armen for at beskytte sin kone, som har et brækket ben og står med en stok. I bevægelsen ryger en af de unge ind i hans hånd og ryger på halen. Herefter lykkes det for gruppen at komme hen til ølvognen, hvor de er lidt mere beskyttede. Straks går den 42-årige tilbage for at sige undskyld, men det bliver ikke modtaget vel af den 16-årige unge mand.

Derefter alarmerer den 42-årige festugekomiteen backstage, og sammen med en gruppe frivillige går de ud på pladsen og agerer bølgebrydere.

Anklagerfuldmægtig ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Mathias Andersen ville vide, hvorfor de dog ikke var gået væk fra området ved scenen noget før.

Hertil svarede både den 42-årige og hans kone, der også vidnede i retten, at de ikke kunne komme væk.

Den 16-årige havde ikke overraskende en anden forklaring. Han var kommet til at skubbe, da han selv blev skubbet, og da han vendte sig om, fik han et slag på kæben med den 42-åriges højrehånd og faldt på halen.

Den 16-åriges kammerat, der var sammen med den første, havde dog en tredje forklaring. Han havde set sin kammerat diskutere med den 42-årige, som fortalte ham, at han skulle slappe af. Det var før slaget.

Det hele endte med det, der i bokseverdenen kaldes en »split decision«. Dommeren og de to domsmænd diskuterede i enrum i en lille time, og da røgen lettede, endte det med en dom på 30 dages fængsel, der blev gjort betinget. Men sagen blev afgjort med dommerstemmerne to mod en. Den enlige dommer ville følge forsvarerens påstand om frifindelse.

Dommer Lone Andersen sagde efter domsafsigelsen, at politiet, da de fandt den 42-årige på Slotspladsen efter et kvarter og sigtede ham for vold, havde kunnet se, at den 16-åriges kind var hævet kraftigt. Dommeren nævnte også aldersforskellen.

- Du skal søge væk i stedet for at ramme en 16-årig på kinden, sluttede hun.

Den 42-årige rystede tydeligt på hovedet, da han fik dommen både ved udsigt til straffen, men også erstatningen på 10.000 kr. til den 16-årige og udsigten til at betale sagens omkostninger.

Lonnie Kromann sagde efter, at anken var indgivet, at det jo ikke havde været en bevidst handling, og at manden kun havde villet beskytte sin kone.

Fortsættelse følger i Østre Landsret.