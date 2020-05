- Vi er taknemmelige for, at vi har kunnet holde åbent, men det har været hårdt at lave fire mands arbejde, siger Lis Espensen, der efter Mors Dag ser frem til en enkelt fridag. Foto: Thøger Raun

Mors Dag bliver uden kaffe og rundstykker

Normalt er Mors Dag hos Runddelens Blomster i Bårse en festdag med morgenkaffe, rundstykker, slikkepinde til de yngste og masser af fædre og børn, der snuser rundt i butikken, drivhuset og tæt på kølerummet for at vælge den helt rigtige blomster- og delikatessegave til mor.

- Vi har et udeareal med halvtag, hvor vi propper alle de udstillingsting ind, vi kan få plads til. Og så sørger vi for, at alle retningslinjer bliver overholdt med kø, afstand og håndsprit. Der bliver stadig lidt chokolade til børnene, men det bliver i poser, de kan gå hjem og spritte af, fortæller Lis Espensen, indehaver af Runddelens Blomster.

Hun understreger, at der fortsat er masser af blomster at få. Kun i starten af coronakrisen var der problemer med, at de store auktioner i Holland måtte smide store partier blomster ud, men efterfølgende har gartnerierne fået besked på at tilpasse produktionen.