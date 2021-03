Morgenfriske håndværkere kan nu tidligere komme på genbrugspladsen

- Det er vigtigt for AffaldPlus, at virksomhederne oplever vores kommuner som et attraktivt sted at drive virksomhed i. Et vigtigt parameter er, at det skal være nemt og fleksibelt at komme af med affaldet. Derfor er vi glade for, at vi nu kan tilbyde den ekstra åbningstime på genbrugspladsen, som gør det nemmere for især håndværkere og andre små selvstændige virksomheder at få dagligdagen til at hænge sammen, siger AffaldPlus' bestyrelsesformand, Poul A. Larsen, i en pressemeddelelse.