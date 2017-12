Send til din ven. X Artiklen: Morgenforhandlinger om hundeskov Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Morgenforhandlinger om hundeskov

Vordingborg - 09. december 2017 kl. 08:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nogle gange kræver det ikke en såkaldt »shitstorm« på Facebook for at få taget hånd om problemerne. De kan faktisk også løses ved bare at tage en mindelig snak om tingene.

Det stod klart fredag morgen, hvor Tommy Clausen - en af brugerne af Stege Hundeskov - havde indkaldt til møde med skovfoged H.C. Gravesen, der er Naturstyrelsens ansvarlige for hundeskoven.

Godt nok havde Tommy Clausen medbragt 32 underskrifter fra brugere, der klager over manglende vedligeholdelse af skoven - men så blev det heller ikke mere kontroversielt end det, for skovfogeden og hundelufteren kom hurtigt overens.

Problemer er, ifølge Tommy Clausen og de 31 andre hundejere, at stisystemet rundt i hundeskoven er for mudret og smattet - især efter en ret så våd sommer og efterår. Det betyder, at skoven dårligt lever op til det, Naturstyrelsen ellers selv skriver om den på sin hjemmeside: At den er velegnet for gangbesværede og folk med barnevogn.

- Når man er over 70, som jeg er, så glider man rundt. Det er det rene glatføreuheld, siger Tommy Clausen.

Et andet problem er, at der er for meget »vildnis« og grene, der får lov at vokse ud over stierne. Det har brugerne selv fundet en løsning på:

- Vi tager en hækkesaks med i lommen, siger Tommy Clausen, hvortil H.C. Gravesen griner en smule:

- Altså, hvis man går ind i selve skoven og begynder at klippe uhæmmet, så bryder vi os ikke så meget om det. Men hvis man bare klipper stierne lidt fri for grene, så sker der nok ikke så meget ved det, siger han.

Og endelig er der græsslåningen i området, som efter brugernes mening godt kunne udføres noget mere flittigt i sommerhalvåret.

- Det vil vi gerne kigge på, så der kan blive slået græs en ekstra gang mere eller efter behov, siger H.C. Gravesen.

De smattede stisystemer har han også en løsning på, omend den vil kræve en indsats fra brugerne selv:

- Vi har jo skovet herude i området, og det var meningen, at træerne så skulle køres igennem en flismaskine, men det måtte vi afbryde, fordi det blev for vådt. Men når det lykkes at få en maskine herud igen, så kan vi jo aftale, at vi få lagt en bunke flis her udenfor hundeskoven, og så kan brugerne komme med en trillebør og selv lægge det ud på stien, foreslår han.

Det mener Tommy Clausen godt, han kan få de andre brugere med på.

- Vi er utrolig glade for at komme her, og det er også mest her det sidste års tid, det har haltet med vedligeholdelsen. Men det har selvfølgelig også været en våd sommer, medgiver han.

- Det er jo en skov. Vi ER ude i naturen, siger H.C. Gravesen - og det kan de to også godt blive enige om. Helt uden skælden og smælden.