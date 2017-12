Retten i Nykøbing Falster lægger i dag rum til den fortsatte retssag. Foto: Martin Sylvest/Scanpix Denmark

Send til din ven. X Artiklen: Mor vidende om overgreb på datter: Greb ikke ind Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mor vidende om overgreb på datter: Greb ikke ind

Vordingborg - 06. december 2017 kl. 06:30 Af Nina Lise Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 39-årig far sidder tiltalt for gennem halvandet år at have voldtaget sin i perioden to- til knapt fireårige datter og udsat hende for andre seksuelle overgreb på familiens bopæl i Mern-området, skriver Sjællandske onsdag.

Ifølge anklageskriftet var moderen vidende om overgrebene, som hun flere gange overværede uden at gribe ind. Hun er tiltalt for medvirken til voldtægt af eget barn.

- Det er voldsomme anklager, og min klient er meget chokeret. Han nægter sig skyldig i alle forhold, lød det tirsdag fra Finn Walther Petersen, forsvarer for den 39-årige, der sidder varetægtsfængslet.

Ifølge Keld Theen Nørreslet, forsvarer for den 33-årige kvinde, genkender hun ikke det billede, der tegnes af familien og de forhold, hun er tiltalt for. Under tirsdagens retsmøde havde parret flere gange øjenkontakt, trak på smilebåndene og himlede med øjnene over vidneudsagnene.

Skræmte og usoignerede

Den 39-årige far har før været i myndighedernes søgelys på grund af en sag om påståede voldelige overgreb mod en ældre søn, der nu er anbragt.

I efteråret 2015 udtrykte Vordingborg Kommune bekymring for parrets to yngre hjemmeboende børn. I februar 2016 kom de i pleje, og en børnepsykologisk udredning fik sagen til at rulle.

- Da vi fik børnene i pleje, var de meget trykkede og bange. De kunne ikke tåle høje lyde, de var usikre, og de var ikke så soignerede, som jeg måske synes, at de burde være. Da de startede med psykologudredningen, begyndte der at komme mange af de ting frem, de havde oplevet, fortalte børnenes plejemor under retsmødet.

Vold og vidnetrusler Strafferammen for voldtægt og andet seksuelt forhold med eget barn under 12 år er 12 års fængsel.

Ud over overgreb mod sin datter sidder den 39-årige tiltalt for vold mod en på gerningstidspunktet otte-årig nevø, for ulovlig indtrængen på børnenes mors adresse, for vold mod moderen og for at have truet hende for at få hende til at trække anmeldelserne om vold og ulovlig indtrængen tilbage.

Retssagen fortsætter i dag, onsdag, hvor der efter planen skal falde dom. Tirsdag var det dog usikkert, om sagen kan afsluttes inden for den berammede tid.