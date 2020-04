Se billedserie Mette Ross er som forælder "afklaret" med at sende Noah i skole under coronaepidemien. Foto: J.C. Borre Larsen

Mor om genåbning: - Jeg har ingen skrupler

Vordingborg - 15. april 2020 kl. 09:38 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med enten mor eller far i hånden ankom de yngste elever i morges til Kulsbjerg Skoles afdeling i Stensved.

Onsdag 15. april var genåbningsdag for 0.-5. klasserne, efter at landets skoler har været lukket i over en måned på grund af coronasmitte. Som det første blev eleverne på Kulsbjerg Skole da også bedt om at spritte hænder, inden de gik ind i deres respektive klasselokaler.

Ifølge skoleleder Nils Nørbo, der går rundt med tommestok i inderlommen for at måle afstand, hvis han skulle blive i tvivl, har skolens personale arbejdet ihærdigt for at leve op til Sundhedsstyrelsens krav til blandt andet hygiejne og pladsforhold.

- Vi gør os umage for at få det til at fungere på vores tre afdelinger, siger Nils Nørbo.

Foruden den i Stensved har Kulsbjerg Skole en afdeling i Nyråd og Mern.

Få bliver hjemme Det er dog ikke alle forældre som er begejstrede for at sende deres børn i skole under coronakrisen. Facebooksiden »Mit barn skal ikke være forsøgskanin for covid-19« har 40.000 medlemmer. I Stensved var der tilsyneladende ingen bekymring at spore hos de lokale forældre.

- Jeg har ingen skrupler. Jeg er sikker på, at der er tænkt over tingene, og at lærerne passer godt på børnene, siger Mette Ross, der gav sønnike Noah et ordentlig farvelknus.

Nils Nørbo mente da heller ikke i morges, at der var mange af Kulsbjerg Skoles elever, som var blevet hjemme med vilje.

- Jeg tror, at det drejer sig om en håndfuld fra hver af vores tre afdelinger, siger skolelederen.

